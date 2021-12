Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thomalla: Liebesglück am Strand

DE Deutsche Promis - Sie sind glücklich miteinander, und das soll der Rest der Welt auch gerne sehen. Sophia Thomalla (32) und Alexander Zverev (24). Auf Instagram teilte die Moderatorin und Unternehmerin ein Foto, welches sie eng umschlungen mit dem Tennis-Star am Strand zeigt — das Paar relaxt zurzeit auf den Malediven.

"Ich bin gerne Spielerfrau"

Wer kann es ihnen verdenken, dass sie im grauen Winter ein bisschen Sonne tanken? Dennoch fanden die beiden Zeit für ein Gespräch mit 'Bild', sprachen über ihre Liebe. So stört es die Influencerin zum Beispiel nicht, dass ihr Freund international bekannter ist als sie. "Warum sollte ich ein Problem damit haben, hinter meinem Partner zu stehen, ihn zu unterstützen?" fragte Sophia und fügte hinzu: "Wo es geht und angebracht ist, bin ich gerne 'Spielerfrau'." Sie sei privat mehr als glücklich. Alexander stößt in dieselbe Kerbe: "Eine harmonische Beziehung ist immer von Vorteil. Wir verstehen uns gut und geben uns gegenseitig die Möglichkeit, uns auf den Beruf bestmöglich zu konzentrieren."

Sophia Thomalla schenkt ein

Apropos Arbeit, die ruht natürlich auch bei Sophia Thomalla nie lange. Gerade hat die gewiefte Geschäftsfrau ein neues Produkt auf den Markt gebracht, schenkt den Deutschen jetzt 'Hardkorn' ein. "Gin und Vodka gibts in 20.000 Varianten, deswegen dachte ich mir, ich trau mich mal an den ur deutschen Brand und versuche ihn wieder salonfähig zu machen. Einfach kann ja jeder", schrieb sie zum Launch Anfang November auf Instagram. Für diejenigen, die es nicht ganz so stark mögen, gibt es auch ein Likörchen. "Das ist nämlich das, was wir wirklich brauchen nach den 2 Jahren Corona und nicht die 800ste Badeanzug Kollektion für Orte, an die man eh nicht fahren darf." Es scheint, als habe Sophia Thomalla für ihren Liebsten aber doch noch mal den Bikini am Strand rausgekramt.

