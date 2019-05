Allgemein | STAR NEWS

Sophia Thomalla: Ja gesagt, aber auch Ja gemeint?

Sophia Thomalla (29) schwebt mit ihrem Loris Karius (25) auf Wolke Sieben. Nach der Trennung von Gavin Rossdale (53) war die schöne Blondine nicht lange Single, sondern kam mit dem Fußballer Loris zusammen. Auf Instagram postete sie nun ein romantisches Bild von sich und dem Schönling.

Ein Wort muss reichen

Auf dem Foto sind die beiden am Strand zu sehen. Sophia, in einem kurzen hellbraunen Kleid, lässt sich von Loris umarmen, der in einer grünen Badehose hinter ihr steht und seine Tattoos zur Schau stellt. Fans wurde derweil von Sophias Kommentar "Yes!" ein Rätsel aufgegeben. Heißt das etwa, Loris hat seiner Freundin nach nur wenigen Monaten Beziehung schon die Fragen aller Fragen gestellt? Dazu herrscht noch Schweigen im Walde. Diverse Promikollegen ließen es sich derweil nicht nehmen, fleißig zu kommentieren.

Schön ist das

So schrieb ‘Let’s Dance’-Trainer Massimo Sinato (38): "Da ist aber jemand ganz schön in Love." Genau so sieht es aus. Lilly Becker (42) schrieb, umrahmt von einer Reihe Flammen und Herzen: "Hot Couple Alert", was übersetzt "Warnung vor heißem Paar" bedeutet. Alec Voelkel (47) von Boss Hoss fasst sich da noch kürzer und postete lediglich zwei Flammen-Symbole. Sophia Thomallas Fans fragen sich derweil weiter, was dieser Post wohl für Sophias und Loris’ Beziehung bedeutet. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir es bald erfahren werden.

© Cover Media