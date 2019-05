Allgemein | STAR NEWS

Sonya Kraus: So unspektakulär ist ihr Style

Enges Kleidchen, hohe Schuhe und blonde Wallemähne: So kennt man Sonya Kraus (45) aus dem Fernsehen. Doch wenn es nach dem TV-Star geht, würde sie den lieben langen Tag lieber in Jeans, Shirt und Turnschuhen herumlaufen.

Auf Instagram postete die Moderatorin jetzt ein Bild, auf dem sie einmal elegant in Blazer und High Heels zu sehen ist und einmal in Jeans, Lederjacke und Turnschuhen. "Einige werden es nicht glauben: Privat laufe ich nur beim Putzen und Kochen in Stöckelschuhen rum", kommentiert sie den vergleichenden Schnappschuss ironisch.

Praktisch bevorzugt

Selbst Sonya findet es amüsant, wie sehr Kleider Leute machen können: "Ist es nicht verrückt und ein wenig traurig, wie sehr Klamotten uns - im wahrsten Sinne des Wortes - labeln..." Wenn es nach ihr ginge, würde sie High Heels und Kleidchen nonstop links liegen lassen. Mit wenigen Ausnahmen: "Ich komme nur für den Job, Hochzeiten oder einen Todesfall aus meinen Wohlfühl-Klamotten raus."

Keine Zeit für Eitelkeiten

Einen großen Anteil daran haben allerdings auch ihre Kinder. Spätesten seit der Geburt ihres ersten Sohnes habe sie ihren Style überdenken müssen, wie sie zugibt: "Ich sage immer, das erste, was nach dem ersten Kind über Bord geht, ist die Eitelkeit". Auch wenn sich Sonya Kraus berufsbedingt "wirklich manchmal quälen" muss, was das Styling angeht, ist es doch schön, dass die Blondine tagtäglich in verschiedene Rollen schlüpfen kann.

