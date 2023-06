Allgemein | STAR NEWS

Sonya Kraus wird 50: Zufrieden mit sich und der Welt

DE Deutsche Promis - Die Zahl 50 hält für Entertainerin Sonya Kraus, die heute (22. Juni) ihren runden Geburtstag feiert, keine Schrecken. Schließlich hätte man fürchten können, dass sie diese Zahl gar nicht erreicht, als bei ihr vor zwei Jahren Brustkrebs diagnostiziert wurde.

“In puncto Schnippschnapp echt die Schnauze voll”

Sie ließ sich beide Brüste amputieren und wieder aufbauen. Dann unterzog sie sich der Chemotherapie. Während andere Frauen in ihrem Alter sich für die Schönheit unters Messer legen, wäre das nichts für die zweifache Mutter. "Und ganz ehrlich, nach den letzten zwei Jahren ist auch die Idee von einer Fassadenrenovierung vollkommen unwichtig geworden", betonte sie im Gespräch mit 'Bild'. "Ich habe in puncto Schnippschnapp echt die Schnauze voll." Außerdem hat die Moderatorin schon vorher nichts an sich machen lassen, auch wenn viele das nicht glauben wollen. Sie weiß, wem sie das zu verdanken hat: “Gute Gene von Mama”.

Sonya Kraus feiert im kleinen Kreis

Ihren Geburtstag feiert sie nun mit ihren Lieben im kleinen Kreis auf einer Insel. "Ich bin schon immer zufrieden und dankbar gewesen, besonders dafür, dass es meiner Familie gut geht. Ich bin wirklich dankbar für meine Freunde, das ist wie eine gewählte Familie." Aber im Mittelpunkt stehen ihre beiden Söhne, die 12 und 10 Jahre alt sind. Und ihre Mutter, mit der sie in Frankfurt unter einem Dach wohnt und ein sehr harmonisches Leben führt. "Meine Mutter leistet so viel und ist auch emotional ein großer Halt für mich. Ich habe nie darüber nachgedacht, Mama outzusourcen", betonte das Fernsehgesicht gegenüber 'Bunte'. "Das ist für mich absolut indiskutabel. Eine Mutter ist keine Belastung, sondern eine Bereicherung. Auch für meine Kinder ist das toll und ich freue mich jedes Mal zu sehen, wie sehr sie an ihrer Oma hängen." Das Drei-Generationen-Haus funktioniert also bei Sonya Kraus, die damit allen Grund hat, glücklich und zufrieden zu sein.

Bild: Uwe Anspach/picture-alliance/Cover Images