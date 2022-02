Allgemein | STAR NEWS

Sonya Kraus nach Krebs-Diagnose: “Man muss das Augenmerk auf die positiven Dinge richten”

DE Deutsche Promis - Noch am gleichen Tag, als Sonya Kraus (48) mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen war, dass sie Brustkrebs hatte, sprach sie im TV von ihrem Kampf gegen die tückische Krankheit. Bei 'RTL exclusiv' plauderte die Moderatorin ('Talk Talk Talk') am Mittwochabend (16. Februar) mit Kollegin Frauke Ludowig (58), unter anderem über den Moment, in dem sie die Diagnose erhielt.

"Hallo Silikon!"

"Das war wirklich so ein irres Gefühl, als würde der Luftdruck runtergehen und es wird ganz schwer und feucht und warm und heiß und kalt gleichzeitig", blickte der Star zurück. Sonya entschied sich für die Radikalbehandlung: Im November ließ sie sich beide Brüste abnehmen. In einem Video auf Instagram scherzte sie: "Schnipp, schnapp, beide Brüste ab. In der gleichen OP ließ ich sie dann wieder aufbauen. Hallo Silikon! Wow! Das Ergebnis ist dufte. Die werden nie wieder hängen! Man muss immer das Augenmerk auf die positiven Dinge richten …"

Kolleg*innen senden Sonya Kraus ihre guten Wünsche

Dass sie trotz ihres schweren Loses so scheinbar unbeschwert und guter Dinge ist, scheint nicht jeder richtig einordnen zu können. "Ich habe mittlerweile auch so ein bisschen rausgespürt, dass ich manchmal mit dieser Art, wie ich mit meiner Erkrankung umgehe, Leute überfahre, schockiere, verdutze", gestand sie weiter im Gespräch mit Frauke Ludowig. Sie möchte ihren Fall jetzt aber vor allem nutzen, um auch andere zur Vorsorge zu animinieren. Zu diesem Zweck teilte sie ein entsprechendes Video auf Instagram, denn "die Vorsorge-Untersuchung hat mir das Leben gerettet."

Unter ihrem Video meldeten sich indes unzählige Kolleg*innen aus der Showbranche zu Wort. "Danke für deine Inspiration und dein Licht. Ich drücke dich von Herzen", schrieb Susan Sideropoulos, Marlene Lufen versicherte: "Wie viel positive Kraft Du ausstrahlst, liebste Sonya. Ich nehme es zum Anlass und lass mich checken. Danke Schatz. Und alles Gute!" Auch von Mareile Höppner gibt es Umarmungen, andere schicken viele Herz-Emojis. "Deine positive Energie ist die beste Charaktereigenschaft, die Dich immer beflügeln wird!" schrieb Jochen Schropp. Allein steht Sonya Kraus also ganz bestimmt nicht da.

Bild: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images