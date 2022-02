Allgemein | STAR NEWS

Sonya Kraus hat Brustkrebs: “Ohne Routine-Checkup würde ich vielleicht nicht mehr leben”

DE Deutsche Promis - Sonya Kraus (48) hat noch einmal Glück gehabt. Davon ist die Moderatorin ('Talk, Talk, Talk'). Obwohl bei ihr im letzten Jahr ein aggressiver Brustkrebs-Tumor gefunden wurde, ist die TV-Ikone zuversichtlich. "Mein großes Glück war, dass er unheimlich früh erkannt worden ist", erzählt sie im Gespräch mit Bunte.

Chemotherapie war "ein Monster"

Der Star entschied sich für die radikalste aller Behandlungen. "Im November habe ich mir beide Brüste abnehmen lassen. Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken." Glatt lief die OP nicht — so musste Sonya wegen einer Nachblutung anschließend noch einmal unters Messer. Es folgte zudem eine Chemotherapie, die "ein Monster für mich war." Dennoch weiß die Moderatorin: "Ich bin nicht allein auf dieser Welt mit dieser Diagnose: Jeder Zweite bekommt im Laufe seines Lebens die Diagnose Krebs, jede achte Frau bekommt Brustkrebs."

Sonya Kraus will aufklären

Jetzt will Sonya Kraus vor allem eines: Anderen helfen und auf die Krebs-Gefahren aufmerksam machen: "Meine Mission und Herzensangelegenheit ist es, aufzuklären und alle zur Vorsorge zu animieren. In meinem privaten Umfeld sind so viele Frauen davon betroffen." Gerade in der Pandemie hätten sich so wenige Frauen zum Arzt getraut. Ausreden gebe es immer, weiß sie selbst. "Aber diese 20 Minuten können dein Leben retten. Und bei mir war es genauso. Wäre ich nicht zum Routine-Check-up gegangen, würde ich vielleicht nicht mehr leben", glaubt Sonya Kraus.

