Sonja Kirchberger: Auf diese Mallorca-Institution hat sie keine Lust

DE Deutsche Promis - Sonja Kirchberger (58) liebt ihre mallorquinische Wahlheimat. Seit zwei Jahrzehnten lebt die Schauspielerin dort, ihre beiden inzwischen erwachsenen Kinder sind in der Hauptstadt Palma aufgewachsen.

“Für mich wird es immer dann schwierig, wenn Menschen sich wegschießen”

Unweit davon gibt es die Partymeile Arenal, wo man jede Menge Deutsche dabei zuschauen kann, wie sie sich besinnunglos trinken. Das ist so gar nichts für die Österreicherin. "Nach Arenal fährt man nur, wenn man Gaudi und Party haben will. Und da ich nie ein Partyvogel war, habe ich mit Arenal ganz wenig zu tun", erzählte der Star der 'Bild'. “Wenn ich feiere, dann lieber bei mir zu Hause, mit Freunden. Wir trinken Rosato und tanzen. Für mich wird es immer dann schwierig, wenn Menschen sich wegschießen. Und das ist am Ballermann und an einigen anderen Orten auf Mallorca leider so."

Sonja Kirchberger und die Ballermann-Fans

Aber auch wenn Sonja Kirchberger mittlerweile abgeschieden von Palma auf dem Land wohnt, kann sie den Ballermann-Fans nicht entkommen. "Ich habe mit Arenal-Besuchern viel Kontakt, wenn ich in der Hochsaison morgens nach Deutschland fliege. Da ist wirklich Halligalli", konnte die Darstellerin, die jetzt in der Serie 'Der König von Palma' mitspielt, augenzwinkernd erzählen. Die Erlebnis-Touristen sind mit Sicherheit nicht in ihrem früheren Restaurant, welches sie jahrelang mit ihrem argentinischen Freund in einem kleinen Fischerort betrieben hat, aufgetaucht.

Das Etablissement hat nun andere Besitzer, aber ihr Liebster ist geblieben. Er ist 14 Jahre jünger als sie, aber andere Sachen sind wichtiger. "Wenn man mein Männerbild anschaut, ist klar: Ich verliebe mich in Gespräche, in Humor. Ich liebe Männer, die Frauen respektieren", erklärte die ehemalige Wirtin gegenüber ‘news.at’. "Wenn mein Mann mit meinen Freundinnen gut umgeht, gibt er mir einen Anlass, mich neu in ihn zu verlieben. Das ist sehr selten, diesen Respekt vermisse ich oft." Sonja Kirchberger hat ihr Glück gefunden – fern von Partymeilen und Komasaufen.

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images