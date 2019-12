Allgemein | STAR NEWS

Erstmal Urlaub: Sonja Kirchberger ist schon auf dem Weg ins Dschungelcamp

DE German Stars - Am 10. Januar ist es soweit: Die heiß erwartete 14. Staffel von 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' geht bei RTL an den Start. Mit dabei unter anderem: Sonja Kirchberger (55). Die Schauspielerin ('Die Venusfalle') wird sich an der Seite ihrer Mitstreiter in Kürze Dschungelprüfungen, Hitze und knappen Essensrationen aussetzen.

Sonja Kirchberger spannt aus

Am Samstag (28. Dezember) bestieg die Österreicherin bereits einen Flieger, doch mit Ungeduld hat das wenig zu tun. Bevor sie sich unter Mückenstichen und Krabbeltieren der Rekordhitze in Australien aussetzt, will Sonja Kirchberger sich nämlich noch mal so richtig verwöhnen. "Ich feiere in Singapur Silvester, mache dann noch etwas Urlaub in Thailand", erklärte der Star. Kein Wunder, dass sie noch einmal ausspannen will, bevor es nur noch Reis und Bohnen zu essen gibt. Auf Social Media sieht die Schauspielerin zuversichtlich aus, postete ein Bild, auf dem sie entspannt in die Kamera lächelt.

Fans drücken die Daumen

"On my way", schrieb Sonja Kirchberger, und ihre Fans drücken ihr natürlich jetzt schon die Daumen. "Ich hoffe du rockst den Dschungel", heißt es da unter anderem, und "Viel Erfolg", während andere sich vor allem über das schöne Bild freuen, mit dem Sonja ihre Follower entzückt: "Wahnsinn, deine Augen. Wie ein See, in den man reinspringen möchte." Ab dem 10. Januar ist es dann mit der Entspannung vorbei. Ob Sonja Kirchbergers Urlaubs-Erholung wohl so weit geht, dass es für den Titel der Dschungelkönigin reicht?