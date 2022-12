Allgemein | STAR NEWS

Solidarität mit LGBTQ+-Community: Mel C sagt Auftritt in Polen ab

DE Showbiz - Zu heikel: Sängerin Mel C (48) sagte einen Auftritt im polnischen Fernsehen ab, denn ein Teil ihrer Fangemeinde würde es wahrscheinlich nicht so toll finden, wie dort mit bestimmten Bevölkerungsgruppen umgegangen wird.

Abgesagt

Das Spice Girl gab am Montagabend (26 Dezember) in einer Erklärung auf Twitter bekannt, dass sie ihren Auftritt in Polen absagt. "In Anbetracht einiger Probleme, die mir zugetragen wurden und die nicht mit den Communitys übereinstimmen, die ich unterstütze, fürchte ich, dass ich nicht mehr in der Lage sein werde, wie geplant an Silvester in Polen aufzutreten", heißt es in ihrem Statement. "Ich hoffe, dass ich sehr bald wieder dort sein kann. Ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Weihnachtsfest und wünsche euch alles Gute für 2023."

Mel C hielt sich vage

Mel C blieb vage, aber aus ihrer Wortwahl konnte man schon heraushören, dass sie sich auf die LGBTQ+-Gemeinschaft bezog. Ihre Anhänger*innen loben sie auch gleich dafür, dass sie sich gegen das konservativ regierte Land stellte. Während homosexuelle Handlungen in Polen legal sind, werden gleichgeschlechtliche Ehen und Lebenspartnerschaften rechtlich nicht anerkannt, und Polen wurde vor kurzem von der Internationalen Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, Trans- und Intersexuellenvereinigung (ILGA) als Land mit dem schlechtesten Schutz für LGBTQ+-Menschen in der Europäischen Union bezeichnet.

Mel C gehört aber zu den Stars, die von genau dieser Community besonders geliebt wird. Sie bekam 2021 bei den British LGBT Awards einen Preis. Die Show, in der sie in Polen auftreten sollte, betreibt laut 'Deadline' Propaganda gegen die LGBTQ+-Community und das wäre mit Sicherheit keine gute Werbung für Mel C geworden.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images