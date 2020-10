Allgemein | STAR NEWS

Melanie C: “Perfekter Zeitpunkt für ein Biopic über die Spice Girls”

DE Showbiz - Können wir die Geschichte der Spice Girls bald im Kino sehen? Wenn es nach Melanie C ginge, schon: "Ich finde, es ist der perfekte Zeitpunkt, wirklich", sagte sie im britischen ITV-Frühstücksfernsehen. "Wenn wir an das vergangene Jahr denken, die Nostalgie – so viele Leute kamen zu den Shows und sie erlebten ihre Kindheit noch einmal."

Melanie C hat die Reunion Tour genossen

Sowohl der Erfolg von aktuellen Biopics wie 'Bohemian Rhapsody' und 'Rocketman' als auch die Begeisterung der Fans bei der Spice World 2019 Tour könnten überzeugende Argumente sein.

Im vergangenen Jahr kamen Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner and Melanie Chisholm für die Reunion Tour zusammen – Victoria Beckham lehnte jedoch dankend ab. Mel C ist dabei jedoch auf den Geschmack gekommen und könnte schon gleich wieder auf Tour gehen: "Es wäre unhöflich, es nicht zu tun!" lachte sie. "Wir hatten ein unglaubliches Jahr letztes Jahr, spielten in Stadien und das sollten wir wieder tun. Wir reden andauernd darüber."

Kommen die Spice Girls ins Kino?

Ein Biopic, in dem die Stars von Schauspielerinnen gespielt würden, könnte die Fünf endlich wieder vereinen. Mel C ist von der Idee überzeugt: "Ich glaube, die Musik und die Geschichte der Spice Girls, die Anfänge, alles, was danach geschah, ich finde, das sind perfekte Themen für so einen Film."

Hoffentlich steckt Mel C einen Filmproduzenten mit ihrem Enthusiasmus an, denn bis wir die Spice Girls wieder auf der Bühne sehen, könnte es auch wegen Corona noch dauern – "aber ich tue alles dafür, damit es klappt", versprach Melanie C.