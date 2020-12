Allgemein | STAR NEWS

Snoop Dogg: Cardi Bs Sex-Hit ist zu viel für den Rapper

DE Showbiz - Wer hätte gedacht, dass Snoop Dogg (49, 'Young, Wild & Free') so zartbesaitet ist? Der Rapper, dessen erster großer Hit 'Doggystyle' war, glaubt, dass Cardi B (28) auf ihrem sexy Mega-Hit 'WAP' zu weit geht.

Juwelen zum Festhalten

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Megan Thee Stallion (25) rappt Cardi dabei offen über weibliche Sexualität und Begierde. Doch so genau will Snoop das alles gar nicht wissen. "Oh mein Gott", ächzte der Musiker. "Macht mal halt und überlasst etwas der Fantasie. Macht es privater, intimer. Es sind deine Juwelen, die solltest du festhalten. Du hast da etwas, worüber niemand sonst etwas erfahren sollte." So schockiert, dass er den Song als Produzent nicht selbst anfassen würde, war Snoop Dogg dann wiederum nicht.

Den Remix hätte Snoop Dogg nicht abgelehnt

Den Remix hätte er ohne zu zögern gern gemacht, so der Rapper und ruderte weiter zurück: "Ich liebe es, wie sie kein Blatt vor den Mund nehmen und ihr eigenes Ding machen." Dennoch bekommt der Musiker beim Anhören von 'WAP' das Gefühl, der Song würde jungen Mädchen das Gefühl geben, sie könnten sich nur so ausleben. Er gab allerdings im gleichen Atemzug zu, dass er wahrscheinlich einfach ein wenig zu alt ist, um es zu verstehen.

Seine eigene Tochter — Cori ist 21 — würde es vielleicht genauso wie Cardi B machen: "Ich kann ihr ja nicht böse sein, es ist eben ihre Generation." Snoops überraschend konservative Ansichten fanden allerdings nicht den Anklang, den er sich erhofft hatte. Unter denjenigen, die ihn scharf kritisierten, war auch Cardi Bs Ehemann Offset: "Ich mische mich nicht in Frauen-Angelegenheiten ein…ich hasse es, wenn Männer das machen." Vielleicht sollte Snoop Dogg sich das nächste Mal Rat von seiner Tochter holen, was angesagt ist.