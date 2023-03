Allgemein | STAR NEWS

Sir Brian May: Der Queen-Gitarrist ist jetzt ein Ritter

DE Showbiz - Brian May (75) ist ab sofort Sir Brian May. Der Gitarrist der Band Queen ('Bohemian Rhapsody') teilte am Dienstag ein Bild auf Instagram, auf dem zu sehen ist, wie König Charles III. (74) ihm im Buckingham-Palast ein Schwert auf die Schulter legt.

"Keine Worte!"

"Keine Worte!" schrieb der Musiker dazu. Die Ehre wurde ihm als Teil der so genannten New Year’s Honours List zuteil, einer Liste derer, die sich um das Vereinigte Königreich verdient gemacht haben. Sie erscheint alljährlich kurz vor Silvester, verantwortlich ist der/die jeweilige Monarch*in — das ist seit letztem Jahr eben Charles. Es ist nicht die erste Auszeichnung für Brian May, der bereits 2005 zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannte wurde. Jetzt darf sich der Rockstar jedoch Sir Brian May nennen. Die Anerkennung gilt aber nicht allein seiner großen Verdienste um die britische Rockmusik, die sich mittlerweile über sechs Jahrzehnte erstreckt.

Brian May schützt Füchse und Dachse

Vielmehr machte Brian May in den letzten Jahren zunehmend mit seinem unermüdlichen Einsatz für den Tierschutz Schlagzeilen. Ein Thema, welches ihm besonders am Herzen liegt, ist der Schutz von Wildtieren, im speziellen Füchsen und Dachsen. Die von ihm gegründete Tierschutzorganisation Save Me setzt sich leidenschaftlich gegen die Wiedereinführung der Fuchsjagd in Großbritannien ein sowie gegen die Massentötung von Dachsen aufgrund des Verdachts, Rindertuberkulose zu übertragen.

Seine Frau Anita Dobson sei begeistert von ihrem neuen Titel als Lady May, erklärte der Star. “Ich bin stolz, dass sie neben mir einen Titel erhält, denn wo wäre ich ohne sie?” Neben Brian May erhielten unter anderem auch mehrere Fußballerinnen aus Englands EM-Team Auszeichnungen, welches im Sommer den Titel geholt hatte.

Bild: Andreas Arnold/picture-alliance/Cover Images