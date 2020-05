Allgemein | STAR NEWS

Queen-Rocker: Brian May erleidet einen Herzanfall

DE Showbiz - Brian May (72) hat seit einigen Wochen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, denn während er Gartenarbeiten nachging, verletzte er sich einige Muskeln im Gesäß. Es sollte jedoch noch schlimmer kommen, denn Brians eigener Arzt fuhr ihn ins Krankenhaus, als der Verdacht aufkam, dass der Gitarrist habe einen Herzanfall erlitten haben könnte.

Mehrere gesundheitliche Probleme

Da die durch die Muskelverletzung bedingten Schmerzen, die noch immer anhalten, sei Brian ins Krankenhaus gefahren, wo festgestellt wurde, dass er sich einen Nerv verletzt habe. Kurze Zeit später habe er einen leichten Herzinfarkt erlitten. In einem Video auf Instagram geht der Gitarrist ins Detail und erklärte: "Während dieser ganzen Geschichte um meine Rückenschmerzen hatte ich auch noch einen Herzanfall! Es war nur ein leichter. 40 Minuten lang hatte ich Schmerzen auf der Brust, ein Gefühl der Enge, und dieses Gefühl in den Armen … und ich habe geschwitzt."

Brian May entschied sich für den Stent

Brians Arzt habe ihn umgehend ins Krankenhaus gefahren – in seinem eigenen Auto! Dort wurde der Musiker sofort untersucht. Es stellte sich heraus, dass gleich drei Arterien blockiert waren. Brian hatte daraufhin die Wahl: Entweder er ließe sich am offenen Herzen operieren, oder ihm würde eine Gefäßprothese eingesetzt. Da er noch immer von Schmerzen aufgrund seiner Nervenverletzung heimgesucht wurde, entschied er sich für die Gefäßprothese. Brian May konnte sich ein Kichern nicht verkneifen, weil er dadurch an das Queen-Album 'Sheer Heart Attack' ('Reine Herzattacke') erinnert wurde. Jetzt gehe es ihm wieder deutlich besser.