Allgemein | STAR NEWS

Single oder nicht? Jessica Paszka spricht endlich Klartext

DE German Stars - Ist Bachelorette Jessica Paszka nun vergeben oder nicht? Diese Frage stellen sich ihre Fans schon länger, denn schließlich erklärte Bundesliga-Torwart Alexander Meyer (28) im September in einem Radiointerview mit 'Gongfm', dass die beiden schon länger zusammen seien. Damals sprach er über seine neue Liebe zu Jessica und schien somit die Gerüchte um eine Beziehung zu bestätigen.

Jessica Paszka ist schon lange allein unterwegs

Jessica hingegen hatte sich bisher noch nicht zu dieser angeblichen Liebe geäußert und auch nie offiziell bestätigt, vergeben zu sein. Jetzt ist auch klar, warum das so ist: Die ehemalige Rosenkavalierin scheint ihren Beziehungsstatus ganz anders als der Fußball-Profi zu sehen. In ihrer Instagram-Story beantwortete sie die Frage eines Fans, ob sie Single sei oder nicht. "Nein, ich war schon sehr lange nicht in einer Beziehung und ich bin Single", stellt sie klar. Sicher keine schönen Nachrichten für den Torwart, der sich nach den Dates, die die beiden gehabt haben, offensichtlich mehr erhofft hatte.

Zufriedener Single

Doch auch der 'Bild'-Zeitung gegenüber versicherte Jessica auf deren Nachfrage noch einmal: "Ich bin Single, das ist auch gut so gerade. Alles andere habe ich dazu gesagt." Das dürfte die männlichen Fans von Jessica Paszka sicher freuen.