Allgemein | STAR NEWS

Auf der Suche nach dem Richtigen: Jessica Paszka hat Tinder auf ihrem Handy

DE German Stars - TV-Star Jessica Paszka (29) hat schon zweimal an einer Kuppel-Show teilgenommen: 2014 war sie als Kandidatin beim 'Bachelor' zu sehen und 2017 versuchte sie ihr Glück erneut - diesmal als 'Bachelorette'. Den Mann für’s Leben hat sie dabei jedoch nicht gefunden. Zuletzt war sie mit dem Profi-Fußballer Ajdin Hrustic (23) zusammen, im Frühjahr 2019 haben sie sich getrennt und Jessica ist seitdem wieder Single.

Mit Dating-Apps zum Richtigen?

Auf der Suche nach dem Richtigen zieht Jessica mehrere Möglichkeiten in Betracht, sogar Tinder hat sie sich heruntergeladen. Das verriet die hübsche Brünette nun im Interview mit 'Klatsch-Tratsch.de'. "Ich habe Tinder auf meinem Handy", so Jessica. "Eine Freundin hat es mal runtergeladen und wir haben aus Spaß durchgewischt. Aber letztendlich benutze ich das nicht." Wenn nicht Tinder, wo könnte sie dann Mr. Right kennenlernen?

Auf Social Media könnte Jessica Paszka fündig werden

Zwar gebe es aktuell keinen Mann, der sie wirklich interessiert, potenzielle Kandidaten findet sie aber immer wieder auf Social Media. "Wenn mir einer gefallen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch antworten. Aktuell ist nichts dabei. Ich scrolle viel durch Instagram, ich antworte eher meinen Fans oder die, die etwas wissen wollen. Das mache ich wirklich, ich habe mir vorgenommen, dass ich das öfter mache, weil ich merke wie aktiv die Menschen auf meinem Profil sind", erklärt Jessica weiter. Man kann ihr nur viel Glück wünschen.

© Cover Media

Artikel zum Thema Jessica Paszkas bittere Erkenntnis: 17.000 Euro für nichts