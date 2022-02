Allgemein | STAR NEWS

Simone Biles: Verlobung in Texas

DE Showbiz - Wenn heutzutage eine Verlobung passiert, ist Instagram nie weit. Auch bei Olympionikin Simone Biles, die ihren Fans am Dienstag (15. Februar) überglücklich von dem Antrag ihres Freundes Jonathan Owens (26) berichten konnte.

"Das leichteste Ja"

Ihr Liebster war vor ihr in Texas auf die Knie gegangen und hatte ihr einen formidablen Klunker überreicht. Stolz hielt die Gymnastin ihren Finger mit dem ovalen Diamanten in die Kamera und schrieb dazu "Das einfachste Ja. Ich kann es kaum erwarten, bis in alle Ewigkeit mit dir zusammen zu sein." Die Amerikanerin kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Du bist alles, was ich mir erträumt habe und noch mehr! Lass uns heiraten, Verlobter." Der Footballer wollte das nicht unkommentiert lassen und säuselte ein "Bin bereit für die Ewigkeit mit dir" in die Kommentarzeilen.

Simone Biles wurde wirklich überrascht

Nun gibt es unter Promis ein paar Verlobungen, die lange vorbereitet und für Instagram schön inszeniert werden. Alle wissen Bescheid und spielen Schock. Aber Simone Biles schaut wirklich so aus, als ob sie keine Ahnung gehabt hat, als ihr ihr Freund den Ring vor die Nase hielt. Dieser war darauf besonders stolz, wie er auf Instagram seinen Anhänger*innen erzählte. "Bin am Morgen mit einer Verlobten aufgewacht. Weiß meinen Kumpel @don_julio314 zu schätzen, der mir dabei geholfen hat, das Ganze einzufädeln. Sie hatte wirklich keinen blassen Schimmer, was da auf sie zukam." Dann gab es noch ein artiges Dankeschön an den Schmuckdesigner. "@zofrost, du hast da echt was hinbekommen, Alter. Das hat den Abend zu etwas ganz Besonderem gemacht."

Die beiden Turteltauben hatten die gesamte Pandemie, um sich näher kennenzulernen. Simone Biles und Jonathan Owens lernten sich im März 2020 bei der Promi Dating App Raya kennen und lieben. Jetzt kann die Hochzeit geplant werden.

Bild: Instagram @simonebiles

