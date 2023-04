Allgemein | STAR NEWS

Offiziell: Turnerin Simone Biles heiratet NFL-Spieler Jonathan Owens

DE Showbiz - Starturnerin Simone Biles (26) hat ihrem Freund Jonathan Owens (27) das Ja-Wort gegeben, wie ihre über sechs Millionen Follower auf Instagram sehen konnten. Die vierfache Olympia-Siegerin teilte ein Foto, auf dem sie und ihr Liebster frischverheiratet aus einem Standesamt schreiten.

Offiziell eine Owens

Die Amerikanerin kommentierte die Fotos mit “Ich will. Offiziell nun eine Owens." Ihr frischgebackener Gatte freute sich ebenfalls auf Instagram und kommentierte. "Wifey hört sich richtig schön an. Der erste Tag von 'für immer'." Die Braut sah in ihrem weißen Neckholder-Kleid mit Stufenrock entzückend aus, während ihr Ehemann sich in einen beigen Anzug und weißem Hemd geworfen hatte.

Simone Biles hatte keine heimliche Hochzeit

Es war jetzt aber nicht so, dass Simone Biles' Hochzeit überraschend kam. Das Paar, das seit August 2020 zusammen ist, verkündete im Februar 2022 seine Verlobung. Eine Woche vor der Hochzeit zeigte es schon stolz die Hochzeitslizenz, die es erworben hatte. Es konnte also nicht lange dauern, bis sie sich das Ja-Wort gaben. Zudem feierte Simone Biles in Houston noch einen schicken Junggesellinnenabschied, bei dem die Location mit weißen Ballons geschmückt waren und es Chanel-Geschenke gab.

Für die Fans des Paares kam also die eigentliche Hochzeit nicht als Überraschung, denn sie werden pflichtschuldig immer per Instagram über die großen Ereignisse ihrer Held*innen informiert. So auch über die Flitterwochen. Die sieht Simone Biles am Pool mit einer Obstschale am Pool, und ihr Mann kommentierte verliebt: "Meine zwei absoluten Lieblingsdinge." Dann wurde noch mit Cocktails in Plastikbechern angestoßen. Simone Biles und Jonathan Owens lassen es sich gutgehen.

Bild: Chris Kleponis/CNP/startraksphot/Cover Images

