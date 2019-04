Allgemein | STAR NEWS

Sila Sahin: Ruft Hollywood?

Schauspielerin Sila Sahin (33) hatte sich für ihre Webserie 'Offscreen' mit dem ZDF zusammengetan, das 18 Folgen der Comedy produziert hat. Elf Monate ist es her, dass die letzte Episode online gestellt wurde, doch für Sila könnte der ganz große Erfolg jetzt erst beginnen.

Sila Sahin: Freude herrscht

Wie die schöne Schauspielerin auf Instagram bekannt gab, wurde sie für 'Offscreen' vom 5. Miami Web Fest in gleich zwei Kategorien nominiert. Das Festival wird Anfang Mai in den USA ausgetragen und ehrt kreative Köpfe hinter herausragenden Webserien. 'Offscreen' ist dabei in gleich zwei Kategorien vertreten: einmal in der Kategorie Beste Comedy, und einmal in der Kategorie Beste Schauspielerin in einer Komödie.

Auf Instagram zeigt sich Sila begeistert über diese Würdigung: "Meine Lieben, ich freue mich, dass ich beim 5. Miami Web Fest in der Kategorie Comedic Actress als beste Darstellerin für meine Hauptrolle in der ZDFfunk-Produktion 'Offscreen' nominiert bin. Regie: Carsten Vauth | East End Film. Die Verleihung findet am 5. Mai in Miami statt. Drückt mir die Daumen!!!! Wer ist für eine zweite Staffel nach der Babypause?"

Wo bleibt die zweite Staffel?

Da begannen die Fans natürlich schnell Kommentare zu tippen – nicht nur um zu gratulieren, sondern auch um sich eine zweite Staffel der Serie zu wünschen. Ein Nutzer nahm dies gleich zum Anlass, einen Verbesserungsvorschlag zu machen: "Sehr gerne eine zweite Staffel! Aber ZDFfunk soll sich mal mehr Mühe mit der Promotion geben! Die Reichweite ist für die hohe Produktionsqualität (Top Buch, Regie, Schauspieler...) alles andere als angemessen. Da geht mehr im Internetz!!!"

In der Serie spielt Sila Sahin sich selbst, wie sie versucht, als Schauspielerin durch das deutsche Showbusiness zu navigieren.

