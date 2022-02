Allgemein | STAR NEWS

Sila Sahin: Wenn der Elternfrust zu viel wird, versteckt sie sich

DE Deutsche Promis - Schauspielerin Sila Sahin (36) erzieht zusammen mit ihrem Mann Samuel Radlinger (29) zwei Jungs unter drei Jahren - also im schönsten Trotzalter. Da muss man schon öfter Luft holen.

Schnell weg

Der kleine Elijah (3) und der kleine Noah (2) sind zwar meist allerliebst, aber ihre Mutter kann ein Lied davon singen, wenn sie es mal nicht sind. Doch da weiß sich die gebürtige Berlinerin zu helfen. "Wenn ich merke, dass es mir zu viel wird, gehe ich einfach aus dem Zimmer", offenbarte die zweifache Mama der 'Bild'. Und wo sind ihre Zufluchtsorte? Einfach mal das Haus verlassen geht bei Kleinkindern schließlich schlecht. "Ich verstecke mich kurz im Badezimmer", gestand der ehemalige 'GZSZ'-Star und hält nicht hinterm Berg, wenn es um die Realität des Alltags mit kleinen Kindern geht. "Ich habe es wirklich unterschätzt. Es ist jeden Tag eine Herausforderung, die beiden zu beschäftigen." Das bedeutet aber nicht, dass sie die beiden Wirbelwinde nicht über alles liebt und sich laut 'Bild' sich sogar vorstellen kann, in ein paar Jahren ein Mädchen zu adoptieren. Aber momentan ist es halt sehr anstrengend.

Sila Sahin hatte ihren "Babysitter" verloren

Vor allem, wenn man sich alleine um die Kinder kümmern muss. Sila Sahin konnte sich am Anfang auf ihre Mutter verlassen, die ihr eine Menge abgenommen hat. Doch im vergangenen Sommer ging Hanife Sahin wieder zurück in die Türkei und ihre Tochter war sehr traurig darüber. "Sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben – mein Fels in der Brandung. Daher ist sie immer dabei. So kann ich immer auf sie aufpassen und sie auf ihre Enkelkinder", klagte die verlassene Tochter gegenüber der 'Kronenzeitung'. Covid tat ein Übriges, um die Kinderbetreuung einzuschränken. Aber Sila Sahin kann sich damit trösten, dass ihre Jungs bald in einem Alter sind, wo Kindergarten und Schule einen Teil der Beschäftigung bieten. Dann kommen zwar andere Sorgen dazu, aber es bleibt Sila Sahin zu wünschen, dass sie sich dann nicht mehr so oft im Badezimmer verstecken muss.

