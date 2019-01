Allgemein | STAR NEWS

Sila Sahin: Fehlgeburten dürfen kein Tabuthema sein

Sila Sahin (33) setzt sich für mehr Offenheit ein.

Die Darstellerin (‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’) heiratete 2016 den Fußballer Samuel Radlinger (26). Doch das junge Glück der beiden wurde von einer Fehlgeburt überschattet, als Sila nach vier Monaten das Kind verlor. In der ‘VOX’-Sendung ‘6 Mütter’ teilte sie offen ihr Leid: "Es ist für einen ganz, ganz schlimm, wenn der Arzt sagt: Das Herz schlägt nicht mehr. Es ist vorbei. Man denkt, man hat selbst was falsch gemacht und man ist nicht perfekt. Man denkt, man ist nicht Frau genug, wenn man es nicht zu Ende bringen kann. Ich finde, dieses Thema Fehlgeburt ist echt noch ein Tabu-Thema. Weil man sich als Frau so schämt."

Ein Jahr nach der Fehlgeburt wurde Sila erneut schwanger und ist mittlerweile stolze Mutter eines gesunden Jungen, der ihr Leben verändert hat. Seit der Geburt im August 2018 ist Sila Sahin überglücklich und im Reinen mit sich und der Welt. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto von sich und ihrem kleinen Schatz und schrieb dazu: "Bin so unfassbar stolz auf Dich, kleiner Mann. Du verstehst es zwar noch nicht, aber mit deinen Augen kannst du meine Entscheidungen beeinflussen ... ein Blick ein Lachen und schon hat Mama alles vergessen, was ihr mal wichtig war ... ich muss sagen, du machst aus mir einen besseren und gelasseneren Menschen, auch wenn wir beide schlaflose Nächte haben, können wir um 3 Uhr morgens lachen. Mir sind so viele Dinge egal geworden durch dich ... egal, ob mein Haar sitzt egal, ob mein Make-up jeden Tag gleich schön ist, egal, ob ich runder bin als vorher, egal, ob ich nicht mehr ins Kino kann ... egal, ob manche Menschen in meinem Leben sind oder nicht. Du zeigst mir, was wirklich wichtig ist. Das Schönste und Sinnvollste bist du kleiner Prinz. Das kannst nur Du."

