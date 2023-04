Allgemein | STAR NEWS

Sie muss leider draußen bleiben: Sarah Ferguson darf nicht zur Krönung

DE Showbiz - Der Countdown läuft, in zwei Wochen wird König Charles III. (74) offiziell in London mit einem großen Staatsakt gekrönt. Eine wird allerdings nicht dabei sein, wenn dem neuen Monarchen die Krone auf den Kopf gesetzt wird. Sarah Ferguson (63) hat keine Einladung erhalten.

"Man kann nun mal nicht beides haben"

Die Ex-Frau des in Ungnade gefallenen Prinz Andrew (63) wird aber in Gedanken trotzdem dabei sein, versicherte sie am Donnerstag (20. April) im britischen Frühstücksfernsehen. Dass sie nicht dabei ist, sei eigentlich kein Wunder, denn man "kann nun mal nicht beides haben." Sie und ihr Prinz seien geschieden, und damit habe sich die Sache erledigt. Ganz so einfach ist es aber doch nicht, denn erst letzten Monat hatte die Herzogin von York verkündet, dass sie noch abwarten würde, ob der Briefträger mit guten Nachrichten kommt. "Die Einladungen wurden noch nicht verschickt, ich weiß also nicht, ob ich da sein werde. Wer will mich schon dabeihaben?" lachte sie.

Sarah Ferguson ist in Gedanken dabei

Dennoch betonte Sarah Ferguson, dass sie ein gutes Verhältnis zur königlichen Familie und auch zu ihrem Ex-Mann habe. "Ich bin geschieden, und ich bin mit meinem Mann geschieden, nicht von ihm", witzelte die Herzogin, die von 1986 bis 1996 mit Prinz Andrew verheiratet war. Zudem stehe sie Charles' Frau Camilla (74) sehr nah. "Charles und Camilla machen einen so tollen Job, wenn es darum geht, die Familie zu einen", schwärmte Fergie weiter. Dass sie dennoch nicht am großen Tag dabei ist, sei nicht so wichtig. "Nur weil ich beim Staatsakt nicht dabei bin, heißt ja nicht, dass ich in Gedanken nicht dabei bin", erklärte Sarah Ferguson weiter.

Bild: Roger Wong/INSTARimages