Sarah Ferguson und Prinzessin Diana: Bei Junggesellinnen-Abschied verhaftet

DE Showbiz - Verhaftete Royals in einem Polizeiauto? Heutzutage denkt man da wohl in erster Linie an einen gewissen Prinzen, aber in den wilden Achtzigern wurden zwei Frauen aus dem Königshaus verhaftet — zumindest vorübergehend.

"Wir bedienen keine Polizistinnen"

Das verriet Sarah Ferguson (63), die einst mit Prinz Andrew verheiratet war, am Dienstag bei ihrem Auftritt in der 'Kelly Clarkson Show'. Es waren nämlich sie und Prinzessin Diana (†36), die den Ordnungshüter*innen kurzfristig unangenehm aufgefallen waren. Für Fergies Junggesellinnen-Abschied hatten sich die beiden in Polizei-Uniformen geworfen und in einem Club vorbeigeschaut. Da gab es schon den ersten Ärger, erzählte die Herzogin von York ihrer Gastgeberin Kelly Clarkson (40). "Diana war wirklich gut. Ein Kellner kam an und sagte: 'Das hier ist für Mitglieder und die wollen Spaß haben, wir bedienen keine Polizistinnen."

Sarah Ferguson und Prinzessin Diana in Schwierigkeiten

Doch damit war die Geschichte noch nicht ausgestanden, erzählte Sarah Ferguson weiter, denn als die beiden Frauen wieder auf der Straße standen, seien sie "verhaftet" worden. Der Grund: Sie hätten sich illegalerweise als Polizistinnen ausgegeben. Prompt landeten sie in einem Polizeiauto, wo Prinzessin Diana eine Tüte Chips entdeckte und sich sofort darüber hermachte. Doch die Beamten erkannten schnell, wen sie da festgesetzt hatten, und die beiden kamen wieder auf freien Fuß.

Das sei kein Einzelfall gewesen, so Fergie freimütig. "Wir haben viel miteinander gealbert, wir haben uns immer wieder selbst in Schwierigkeiten gebracht", beichtete die Herzogin von York. Sie würde Diana, die 1997 bei einem Autounfall getötet wurde, auch nicht vermissen, denn "sie ist immer bei mir", versicherte Sarah Ferguson.

Bild: Roger Wong/INSTARimages