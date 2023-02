Allgemein | STAR NEWS

Sie ging auf Nummer Sicher: Rita Ora suchte sich ihren Verlobungsring selbst aus

DE Showbiz - Seit zwei Jahren sind Rita Ora und Taika Waititi ein Paar. Die Sängerin und der Regisseur heirateten im letzen Jahr heimlich und bestätigten erst vor Kurzem, dass sie Mann und Frau sind.

"Wir schauen dich jeden Abend an"

Bislang hatten die Leute noch nicht einmal ihren Verlobungsring gesehen, doch am Mittwochabend lüftete die Britin ein großes Geheimnis, als sie zu Gast in der 'Tonight Show Starring Jimmy Fallon' war. Stolz hielt sie einen großen Klunker in die Kamera, in deren Mitte ein Smaragd funkelte. "Es ist das erste Mal, dass ich meinen Ring zeige, weil ich dich liebe, Jimmy, und ich habe das Gefühl, dass du Teil unserer Beziehung bist, denn wir schauen dich jeden Abend an." Damit meinte sie natürlich die Sendung des Talkers, doch es klang irgendwie seltsam, wie auch Rita fand.

Rita Ora hat eine neue Inspiration

"Ist das nicht irgendwie creepy?" fragte Rita Ora. "Mir war einfach danach, ihn dir zu zeigen. Und ich zeige ihn auch euch (im Publikum)." Kein Wunder, dass die Musikerin ihren Ring hütet wie ihren Augapfel. Sie ging nämlich auf Nummer Sicher, dass Taika ihr auch ja den richtigen an den Finger steckte. "Also, es ist gut möglich, dass ich ihn in die richtige Richtung gesteuert habe…es ist gut möglich, dass ich ihn zum Geschäft gelockt und dabei vielleicht auch auf genau den Ring gezeigt habe, den ich wollte." Der Star hatte noch weitere gute Nachrichten im Gepäck und bestätigte, dass ihr drittes Album bald erscheinen wird. Das zeige auch, wie sich ihr Leben verändert habe. "Ich bin von Liebe inspiriert…auch wenn das kitschig klingt", lachte Rita Ora.

Bild: Cover Images

Artikel zum Thema Rita Ora und Taika Waititi: Waren sie Teil eines „Throuples“?