Allgemein | STAR NEWS

Brrrrrr! Rita Ora und Taika Waititi tauchen im Eisbad ab

DE Showbiz - Bis zum Hals im eiskalten Wasser…das klingt entweder nach der Schlussszene von 'Titanic' oder nach einer Challenge, bei der die meisten wohl lieber zuschauen als selbst dran teilzunehmen. Doch Rita Ora (32) und ihr Mann Taika Waititi (48) sind aus ganz hartem Holz geschnitzt.

"Er ist echt der Süßeste!!!"

Die Sängerin ('Poison') und der Regisseur ('Thor: Love And Thunder') trafen auf Ibiza den holländischen Extremsportler Wim Hof (64). Der wird nicht umsonst 'The Iceman' genannt: Bei seinen Challenges herrschen regelmäßig Minusgrade. So hält Wim selbst den Rekord für das längste Eisbad. Dieser Rekord war nicht in Gefahr, als er mit dem Glamour-Paar am Wochenende ins kühle Nass abtauchte. Der Wellness-Guru hinterließ nicht nur Gänsehaut bei Rita, sondern auch einen bleibenden Eindruck. "Ich habe den Ice Man höchstpersönlich getroffen", schwärmte die Musikerin auf Instagram zu Fotos, die sie und ihren Mann beim Bad im eisigen Wasser zeigten. "Er ist echt der Süßeste!!!"

Ständchen für Rita Ora und Taika Waititi

Zum Glück blieb Rita Ora und Taika Waititi auch noch die Zeit, mit Wim Hof am (warmen) Pool zu relaxen. "Er hat sogar ein paar Songs für uns gespielt", schrieb die Sängerin weiter. "Es ist verrückt!!" Zum Beweis teilte sie einen Clip, in dem tatsächlich zu sehen ist, wie der Sportler seinen Gästen ein Ständchen gibt. Rita und Taika sind nicht ersten Promis, die sich einer Kältetherapie begeistert zeigen. Erst vor wenigen Wochen hatte Model Hailey Bieber ein Video geteilt, auf dem sie ins Eis eintaucht, um ihre Angststörung zu bekämpfen.

Neben Eisbädern gehören übrigens auch richtige Annehmlichkeiten zum Luxus-Urlaub: So teilte Rita Ora auch mehrere Fotos von einem Bootsausflug — und da war weit und breit kein Eis zu sehen.

Bild: Cover Images