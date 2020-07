Allgemein | STAR NEWS

Sido: Der Angelausflug hat ein Nachspiel

DE German Stars - Wie viele andere sucht auch Sido (39) gern mal Entspannung beim Angeln. Und so begab sich der Rapper ('Tausend Tattoos') Mitte Juli ins 'Angelcamp', wo er gemeinsam mit dem Musikproduzenten Manny Mark die Rute auswarf. Das Besondere an diesem Auflug in die Natur: Er wurde live gestreamt.

Zuschauerrekord auf Twitch

Der beliebte Influencer Jens Knossalla hatte nämlich seinen Kollegen Sascha Hellinger sowie Sido und Manny eingeladen, auf Twitch gemeinsam abzuhängen. Twitch ist eine Plattform, die besonders bei Gamern beliebt ist, und auf der man einander live beim Spielen zuschauen kann. Man kann sich aber auch anderes anschauen. Angeln, zum Beispiel. So haben sich die vier Männer zu einer Runde Fischen in Brandenburg an der Havel verabredet und ihre Unternehmung live übertragen lassen. Über 300.000 Nutzer klickten rein, um dem Quartett beim Fischen zuzuschauen. Schnell wurde klar: Da geht noch was — vielleicht nächstes Jahr?

Hat Sido Fische gequält?

Nicht, wenn es nach der Tierschutzorganisation PETA geht. Die hat nämlich jetzt bei der Staatsanwaltschaft Potsdam Anzeige wegen des Verdachts auf Tierquälerei eingereicht. Die Promis und andere Teilnehmer an der Angelveranstaltung sollen die Fische gequält haben. Unter anderem heißt es auf der PETA-Website: ""Auch wer zur Selbstvermarktung Tiere quält, muss mit einer Anzeige rechnen." Das deutlich erkennbare Leiden der Fische sei bewusst in Kauf genommen worden, sie hätten "massiven Stress und Angst" erlebt.

"PETA geht davon aus, dass auch im Angelcamp Catch & Release (eine Angelpraxis, bei der Fische gefangen und anschließend wieder frei gelassen werden) betrieben wurde", hieß es weiter. Das sei eine Strafhandlung. Ob sich Sido & Co. wohl im nächsten Jahr einen anderen Ort zur Entspannung suchen?