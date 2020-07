Allgemein | STAR NEWS

Einfach nur angeln: Sido bricht den Streaming-Rekord

DE German Stars - Sido (39) angelt gerne. Viel fängt er allerdings nicht, woran das auch immer liegen mag. Doch darum geht es beim Angeln ja auch gar nicht. Sido hat bei der Tätigkeit nämlich ein ganz anderes Ziel: Tiefenentspannung. Jetzt haben sich 300.000 Menschen mit ihm entspannt.

Angeln, live

Der beliebte Influencer Jens Knossalla hatte nämlich seinen Kollegen Sascha Hellinger sowie Sido und Musikproduzent Manny Mark eingeladen, auf Twitch gemeinsam abzuhängen. Twitch ist eine Plattform, die besonders bei Gamern beliebt ist und auf der man einander live beim Spielen zuschauen kann. Man kann sich aber auch anderes anschauen. Angeln, zum Beispiel. So haben sich die vier Männer zu einer Runde Fischen in Brandenburg an der Havel verabredet und ihre Unternehmung live übertragen lassen.

Sido musste gar nicht gut sein

Dass Sido sich selbst als keinen guten Angler bezeichnet hat, spielte dabei überhaupt keine Rolle, denn der Camping-Ausflug stellte am Samstagabend einen Rekord unter deutschen Streamern auf, schauten doch mehr als 300.000 Menschen zu, was Sido und Kollegen so trieben, wie die 'Berliner Morgenpost' errechnet hat. Dabei dürfte geholfen haben, dass auch Sänger Pietro Lombardi einmal kurz vorbeischaute. Ob es bei diesem Erfolg bald eine Fortsetzung geben wird?