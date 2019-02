Allgemein | STAR NEWS

Sibylle Rauch: Porno-Anfrage von Jannik Rubeck

Die frühere Pornodarstellerin Sibylle Rauch (58) ist in das Visier des ehemaligen ‘DSDS’-Kandidaten Jannik Rubeck (21) geraten. Der selbsternannte 'MILF'-Hunter will mit der Schauspielerin einen Porno drehen.

Ein verlockendes Angebot?

In den 80er Jahren war Sibylle Rauch eine der gefragtesten Pornodarstellerinnen Deutschlands. Seit elf Jahren hat sich der 'Eis am Stiel'-Star jedoch aus dem Business zurückgezogen und sich nicht mehr vor den Kameras ausgezogen – könnte sich das jetzt ändern? Denn Jannik Rubeck, der gerade als frischer Jüngling die Porno-Industrie erobern will, hat bei der Ikone angefragt.

Porno mit Dschungel-Feeling

Im 'BILD'-Interview erklärt Jannik: "Bei ‘Eis am Stiel’ sah Sibylle super aus. Das Setting unseres Films könnte man an den Dschungel anlehnen. Ich habe ab und an ins Dschungelcamp reingeschaut und da ist sie mir aufgefallen."

Der 21-Jährige habe sogar bereits beim Management der 58-Jährigen angefragt - bisher jedoch vergeblich, obwohl er Sibylle eine stattliche Gage verspricht.

Doch was sagt die gewünschte Hauptdarstellerin zu dem unmoralischen Angebot?

"Das Kapitel Porno ist für immer abgeschlossen"

Jannik muss jetzt wohl ganz stark sein, denn Sibylle hat sich ebenfalls bei 'BILD' gemeldet und dem Sänger eine klare Abfuhr erteilt.

"Es ehrt mich ja, dass mich dieser junge Typ für so freizügige Streifen noch knackig genug findet, aber für mich ist das Kapitel Porno für immer abgeschlossen", so der Kultstar.

Hoffnungen dürfe sich Jannik Rubeck keine machen. Sibylle Rauch weiß, dass sie kein Geld der Welt wieder in die Porno-Branche bringen kann: "Darauf habe ich einfach keine Lust mehr – auch wenn die Tages-Gage mehrere Tausend Euro beträgt. Ich mache lieber weiter meine ‘Eis-am-Stiel’-Partys in den Clubs, da habe ich mehr Spaß dran."

© Cover Media

Artikel zum Thema Sibylle Rauch: Vom OP-Tisch in den Dschungel