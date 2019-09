Allgemein | STAR NEWS

Shia LaBeouf flog aus einem Hotel – wegen eines Hähnchens

DE Showbiz - Shia LaBeouf (33) hat sich ja schon einige Skandälchen und seltsame Aktionen geleistet, doch der Schauspieler ist immer wieder für eine Überraschung gut. Nun erzählte er, dass er einst aus einem Hotel geworfen wurde, weil er Milliardären das Essen klaute.

Nur für Milliardäre!

Damals drehte er gerade den Kriegsfilm 'Herz aus Stahl' an der Seite von Brad Pitt (55) und war zusammen mit der restlichen Besetzung in einem Hotel untergebracht, in dem eines Abends ein Treffen der Bilderberg-Konferenz stattfand, bei der sich mehrere Milliardäre über das Weltgeschehen unterhielten.

Nichtsahnend bediente sich Shia bei deren Büffet und handelte sich damit Ärger ein. "Ich hab mir ein paar Hähnchen geschnappt und bin dann rausgegangen, und dabei hielt mich das Sicherheitspersonal auf und sagte: 'Was unterstehst du dich?'" erzählte er der Online-Serie 'Hot Ones'. Shia habe daraufhin beteuert, dass er Teil des Meetings sei und sich nur sein Essen hole.

Essensklau mit Folgen

Er sei daraufhin darauf hingewiesen worden, um was für ein Meeting es sich handelte und habe daraufhin Leute wie die Koch-Brüder oder George Soros bemerkt. "Ich dachte, dass da einfach Leute über irgendwas sprechen, und in Wahrheit diskutierten sie darüber, wie sie die ganze Welt regieren wollen", erinnerte sich Shia LaBeouf. "Und ich laufe da rum mit dem Huhn in meiner Hand. Es war lächerlich."

Ebenso lächerlich war jedoch auch die Konsequenz: Shia LaBeouf wurde prompt des Hotels verwiesen und musste sich eine andere Unterkunft suchen.

