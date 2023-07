Allgemein | STAR NEWS

„Sexy Mummy“: Laura Müller kehrt zu OnlyFans zurück

DE Deutsche Promis - Laura Müller (22) ist seit gerade einmall zwei Wochen Mutter eines kleinen Jungen. Doch der Rubel muss rollen bei der Influencerin und ihrem Mann, Schlagerstar Michael Wendler (51), und so ist sie bereits wieder zurück beim Erotikportal OnlyFans.

“Erste Bilderstrecke nach der Schwangerschaft”

Dort hatte sie auch während der Schwangerschaft ihre Fangemeinde mit kostenpflichtigen Bildern versorgt. Schon vor wenigen Tagen hatte sie ankündigt: "In der kommenden Woche präsentiere ich hier meine erste Bilderstrecke nach der Schwangerschaft. Es wird gigantisch." Wie 'Promiflash' berichtet, gibt es jetzt hinter der Bezahlschranke ein Foto in schwarzer Unterwäsche mit Overknees zu sehen. "Spektakulär – das erste Shooting nach der Geburt meines Sohnes. Schreibe mir 'Sexy Mummy'", heißt es in der Bildunterschrift. Offenbar geht es Laura schon wieder blendend nach der Geburt. Die scheint auch relativ leicht verlaufen zu sein, wie eine versehentlich vom Wendler veröffentlichte Sprachnachricht andeutete.

Sprachnachricht von Laura Müller

Auf Telegram hatte Michael Wendler kurz zwei Sprachnachrichten von Laura Müller geteilt — "Irrläufer", wie er später gestand. Darin ist zu hören, dass die werdende Mutter "Fruchtwasser verloren" hatte. Dann ging wohl alles ganz schnell: "Und zack, war der kleine Rome da!"

Bei Laura und dem Schlagersänger geht es im Moment Schlag auf Schlag. Am Mittwoch (5. Juli) berichtete der Wendler auch stolz, dass die Arbeit an seinem "im März 2024 oder früher" erscheinenden Album 'Höllisch gut' abgeschlossen sei und er im kommenden Jahr auch wieder auf Tour kommen werde. "Der Ticketverkauf startet noch in diesem Jahr vor Weihnachten", schrieb er auf Twitter. Das ist nun wirklich noch eine ganze Weile hin, wenn man bedenkt, dass Karten oft unmittelbar nach Bekanntgabe von Tourdaten in den Vorverkauf gehen. Einzelheiten zur Tour von Michael Wendler gibt es daher noch keine.

Bild: XAMAX/picture-alliance/Cover Images