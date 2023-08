Allgemein | STAR NEWS

‚Sex And The City‘-Star Chris Noth: „Ich kann nicht einfach sagen: ‚Das war’s jetzt für mich.'“

DE Showbiz - Als zwei Frauen Ende 2021 erste Vorwürfe sexueller Gewalt gegen Chris Noth (68) erhoben, reagierten die Macher der Serie 'And Just Like That…' prompt. Sie schnitten den Schauspieler aus dem Finale der ersten Staffel des 'Sex And The City'-Spinoffs. Auch seinen Job bei 'The Equalizer' war der Star los. Zwei weitere Frauen beschuldigten den Star ähnlicher Vergehen.

Erstes Interview nach langer Pause

Knapp zwei Jahre war nichts von dem Darsteller zu hören, jetzt hat er gegenüber 'USA Today' sein erstes Interview gegeben. Er habe sich zurückgehalten, um seine Frau Tara und seine Söhne zu schonen, doch er habe nicht die Absicht, seine Karriere so einfach an den Nagel zu hängen. Nach wie vor beteuert der Amerikaner seine Unschuld. "Es ist eine aufreizende Geschichte, aber sie ist nicht wahr. Und ich kann deswegen nicht einfach sagen: 'Das war's jetzt für mich.' Ich bin ein Schauspieler. Es gibt andere Dinge, die ich kreativ machen will. Und ich habe Kinder, für die ich verantwortlich bin. Ich kann mich nicht einfach auf meinen Lorbeeren ausruhen."

Kein Gerichtsverfahren für Chris Noth

Wie genau Chris Noth den Weg zurück ins Business schaffen will, ist auch ihm nicht ganz klar. Die Branche habe Angst vor Leuten wie ihm, glaubt er. "Angst überschattet alles, ob sie jetzt glauben, dass es wahr ist oder nicht." Die sexuellen Begegnungen mit Frauen, die ihn der Übergriffe beschuldigen, bestreitet er nicht, die Gewalt schon. "Ich habe meine Frau betrogen, es ist schrecklich für sie und lässt mich nicht gut aussehen. Was es aber nicht ist, ist ein Verbrechen." Er habe sich eingeredet, es sei nur ein kurzes Abenteuer, niemand müsse davon erfahren. "Du tust damit niemandem weh."

Ein Strafverfahren gegen den Schauspieler gibt es bislang nicht, Zivilklagen könnten jedoch noch erhoben werden. Chris Noth betonte, dass er gern vor Gericht aussagen würde "damit ich meine Geschichte erzählen kann.

Bild: Marion Curtis/StarPix for HBOmax/Startraksphoto.com