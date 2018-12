Allgemein | STAR NEWS

Chris Noth: ‘Sex and the City’ ist durch – endgültig!

Chris Noth (64) will nicht länger Mr. Big sein.

Der Darsteller war einer der wenigen männlichen Stars in der legendären Hitserie 'Sex and the City'. Seit Jahren wird gemunkelt, dass sich die Damen der Schöpfung noch einmal zusammenfinden, um entweder ein paar Folgen, ein Special oder sogar einen dritten Kinofilm zu drehen. Das wurde bislang jedoch durch den Streit zwischen Sarah Jessica Parker (53) und Kim Cattrall (62) verhindert. Wer sich trotzdem noch Hoffnungen auf einen dritten Kino-Ableger macht, sollte Chris Noth nicht darauf ansprechen, denn der hatte während der British Independent Film Awards in London für 'WENN' nur eine Antwort auf eine Wiedervereinigung übrig:

"Es gibt nichts. Es gibt keinen Film. Es passiert an dieser Front gar nichts. Es ist tot. Es ist vorbei. Es ist Schluss."

Zugleich gab Chris zu, dass er mit seinen ehemaligen Kollegen nicht mehr in Kontakt stehe. Enge Freunde seien sie nicht geworden: "Wir führen alle unser Leben und ziehen Kinder groß – einige von uns, zumindest. Das passiert bei vielen Filmen und Dingen. Ihr kommt einander für eine absehbare Zeit sehr nah und dann seht ihr euch nie wieder."

Es hatte zudem Gerüchte gegeben, in einem Drehbuch für den möglichen dritten Kinofilm sei Mr. Big gleich zu Beginn gestorben. Dies sei der Grund für Kim Cattrall gewesen, das Projekt abzulehnen. Doch Chris stellte klar: "Er ist nicht gestorben. Das wäre niemals gemacht worden. Das war alles eine Lüge."

© Cover Media