Seth Rogen: Mit Töpfern Geld für Kunst gesammelt

DE Showbiz - Seth Rogen (39) ist den meisten eher aus leichten Komödien wie 'Beim ersten Mal' bekannt. Doch seine Follower wissen, dass in dem Schauspieler noch mehr Talente schlummern. So ist der Star zum Beispiel ein begeisterter Töpfer und teilt immer wieder gern Fotos seiner Werke auf Social Media.

Signiertes Einzelstück

Jetzt hat der Comedian sein Hobby für einen guten Zweck genutzt. Eine von ihm persönlich getöpferte Vase in leuchtendem Orange erzielte bei einer Charity-Auktion sagenhafte 10.000 Dollar — umgerechnet knapp 8.400 Euro. Am Dienstag (15. Juni) fiel der Hammer für das Einzelstück, welches natürlich vom Künstler auf der Unterseite signiert wurde. Empfänger der wohl willkommenen Finanzspritze ist die Vancouver Art Gallery. Mit dem Geld sollen öffentliche Programme und Ausstellungen der Kunstgalerie in Seths Heimatstadt finanziert werden.

Warum Seth Rogen Töpfern lernte

Es ist das erste Mal, dass der Star eines seiner Werke zum Verkauf anbot. Den Lockdown hat Seth produktiv genutzt und an seiner Technik gefeilt. Ursprünglich hatte er mit dem Töpfern begonnen, um zu lernen, wie man seine eigenen Aschenbecher herstellt. Der Darsteller ist nämlich begeisterter Marihuana-Raucher. Dass er nicht nur antriebslos in der Ecke sitzt, hat er mit seiner Kunst eindrucksvoll bewiesen. Sollten also irgendwann einmal die Filmrollen ausbleiben, so hat Seth Rogen immer noch ein zweites Standbein.

Bild: Ik Aldama/picture-alliance/Cover Images