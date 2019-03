Allgemein | STAR NEWS

Neuer Geschäftszweig: Seth Rogen verkauft jetzt Cannabis

Schauspieler Seth Rogen (36) hat seine neue Geschäftsidee in die Tat umgesetzt und verkauft ab sofort Cannabis. Schauspiel-Kollege Evan Goldberg (36) ist gemeinsam mit Rogen in das Business eingestiegen. Möglich ist dies alles in Kanada, der Heimat des 36-Jährigen. Dort ist der Anbau, Verkauf und auch der Konsum von Marihuana seit Oktober 2018 legal – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. So dürfe nur volljährige Personen die Droge erwerben und dabei bis zu 30 Gramm Cannabis einkaufen.

Fünf Jahre Vorarbeit

Das Unternehmen von Rogen und Goldberg firmiert unter dem Namen 'Houseplant'. Auf Instagram hat der Schauspieler zum Launch der Firma einen Einblick in die Plantage gegeben und verraten, dass er mehr als fünf Jahre an der Idee und der Verwirklichung gefeilt habe. Doch wie auf der Homepage von 'Houseplant' zu lese ist, verfolgen die beiden Hollywood-Stars mit dem Verkauf von Marihuana ein ganz besonderes Ziel. Neben einem guten Einkommen, sei es außerdem wichtig, über die Droge aufzuklären. Die Bekämpfung der Kriminalität und die Grenzsicherung waren die Hauptgründe, warum die kanadische Regierung dem legalen Anbau und Verkauf von Cannabis im vergangenen Jahr zugestimmt hat. Neben Seth Rogen sind zuvor auch schon Schauspielerin Whoopi Goldberg (63) und Rapper Snoop Dogg (47) in das lukrative Cannabis-Geschäft eingestiegen.

© Cover Media