Scott Disick und Sofia Richie: Es ist offiziell aus

DE Showbiz - Die vollen drei Jahre haben sie nicht mehr zusammenbekommen: Scott Disick (37) und Sofia Richie (21) haben sich getrennt. Für aufmerksame Beobachter ist das wohl keine Überraschung.

Trennung auf Probe

Schon Anfang Mai erklärten der Reality-Star ('Keeping Up With The Kardashians') und das Model, dass sie erstmal ein wenig Abstand voneinander brauchten. Solche Ankündigungen enden selten damit, dass sich Paare voller Sehnsucht wieder in die Arme fallen. Offensichtlich hatten beide genug Zeit, ihre Beziehung einer gründlichen Inventur zu unterziehen und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie künftig ohne einander durchs Leben gehen wollen.

Scott Disick in der Klinik

Nachdem bereits auf Bildern von Scott Disicks Geburtstag, den er unter anderem mit seiner Ex Kourtney Kardashian und den gemeinsamen drei Kindern in Utah feierte, keine Spur von Sofia zu finden war, bestätigte ein Insider gegenüber 'Us Weekly', dass es in der Tat aus ist. Fiel die Beziehung etwa dem Lockdown-Stress zum Opfer? Scott Disick hatte sich erst kürzlich in eine Therapieklinik in Colorado begeben, die Behandlung aber abgebrochen, nachdem Bilder auftauchten, die ihn auf dem Gelände der Klinik zeigten. Der Grund des Aufenthalts sollen nicht etwa Alkohol und Drogen sondern Schwierigkeiten mit dem Lockdown gewesen sein. Oder litt Scott Disick etwa schon dann an Trennungsschmerz?