Scott Disick: Kourtney Kardashians Ex macht Geld aus Coronavirus-Krise

DE Showbiz - Während sich das Coronoavirus zunehmend auf der ganzen Welt verbreitet und viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt, nutzen einige die Gelegenheit, um Geld aus der Situation zu schlagen. Dazu gehört auch Scott Disick (36), Ex-Freund von Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (40).

Scott Disick bringt umstrittene Kollektion heraus

Scott hat jetzt mit seiner Marke Talentless eine Kollektion in limitierter Auflage mit dem Titel 'Wash Your Hands' herausgebracht. In vier verschiedenen Farben soll es die Unisex-Oberteile geben - in Weiß, Schwarz, Kamelfarben und Blau -, die den großen Schriftzug 'PLEASE WASH YOUR HANDS' (zu deutsch: Bitte wascht eure Hände) tragen. Die T-Shirts kosten 49 Dollar (umgerechnet rund 43 Euro), Kapuzenpullover gibt es für 129 Dollar (rund 113 Euro).

Scott, der das Label 2018 gegründet hatte, verkündete die Kollektion in einem Post in seiner Instagram-Story: "Gerade bei @talentless rausgekommen. Holt sie euch, bevor sie ausverkauft sind. Sie verkaufen sich schnell und könnten bald vergriffen sein!" Außerdem berief er sich auf die Empfehlung im Zuge der Coronavirus-Krise, sich regelmäßig die Hände zu waschen und kommentierte einen Schnappschuss von sich, auf dem er sich in einem weißen Hoodie die Hände wäscht, mit folgenden Worten: "Ihr könnt Gott und @talentless später danken. Und um Gottes Willen: Wascht eure Hände!"

Der Kardashian-/Jenner-Clan ist mit an Bord

Für Scotts Kollektion rührten außerdem einige Familienmitglieder seiner Ex-Freundin Kourtney Kardashian die Werbetrommel: Ihre Schwester Kim Kardashian postete ein Foto ihrer jüngeren Schwester Kendall und Mutter Kris Jenner in den Talentless-Pullis während ihres Familienurlaubs.

Weltweit sind mittlerweile über 110.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, über 3.800 Menschen sind dem neuartigen Virus bereits zum Opfer gefallen. Die WHO empfiehlt das regelmäßige Händewaschen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen. Scott Disick verdient derweil an der Angst.