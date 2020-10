Allgemein | STAR NEWS

Schwesta Ewa: Hinter Gittern ist es schöner

DE German Stars - Im Kinderkrankenhaus ist es weniger komfortabel als in ihrer Hafteinrichtung, darum weiß Schwesta Ewa (36), die mit bürgerlichem Namen Ewa Malanda heißt, das Leben im Knast jetzt erst richtig zu schätzen.

Haftstrafe in einer Mutter-Kind-Einrichtung

Rapperin Schwesta Ewa sitzt derzeit eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung und mehrfacher Körperverletzung ab – in einer Mutter-Kind-Einrichtung, damit ihre einjährige Tochter Aaliyah bei ihrer Mama sein kann. Eine gute Lösung für beide, denn zunächst landete Schwesta Ewa allein in der JVA Willich 2, bevor es zur Familienzusammenführung kam. Als es der Kleinen jetzt schlecht ging, nachdem sie wohl zu wenig getrunken hatte, kamen Mutter und Tochter zusammen ins Kinderkrankenhaus, wie die Rapperin via Instagram verkündete. "Servus, was geht ab? Ich befinde mich gerade mit Aaliyah in einer Kinderklinik in Hamm. Es geht ihr wieder gut, sie wollte nicht trinken, aber wir werden jetzt gleich entlassen."

Schwesta Ewa freute sich über die Knastrückkehr

Darüber war die Frankfurterin heilfroh, denn der Komfort im Kinderkrankenhaus ließ doch zu wünschen übrig: "Ich habe mich noch nie so sehr gefreut, zurück in den Knast gefahren zu werden. Aufgrund meines Badezimmers", sagte sie und zeigte im Video das Krankenzimmer mit Waschbecken an der Wand und einem privatsphärefreien Toilettenstuhl, auf dem eine Rolle Toilettenpapier liegt. "Dicker, wie bitte? Ne!", lautet Ewas vernichtendes Urteil. "Also da könnt ihr euch vorstellen, warum ich jetzt gerade um Leben und Tod zurück in den Bau will. Anhalten ist hier gefragt."

Zum Glück war ihre Tochter Aaliyah schon bald fit genug, um mit ihrer Mutter in die Hafteinrichtung zurückzukehren, sodass der leidige Stuhl wohl nicht benutzt werden musste.