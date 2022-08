Allgemein | STAR NEWS

Schwer verletzte Anne Heche: Ihr Zustand soll jetzt „stabil“ sein

DE Showbiz - Angehörige bitten ihre Fans nach wie vor um Gebete für die Schauspielerin ('Sechs Tage, sieben Nächte'), doch der Zustand von Anne Heche (53) soll sich nach einem schrecklichen Autounfall am Wochenende mittlerweile stabilisiert haben.

"Wir sind am Leben, aber das ist es auch schon"

Die Darstellerin war am Freitagmorgen (5. August) mit ihrem Auto in ein Haus in Mar Vista, einem Stadtteil von Los Angeles, gerast. Dabei fing das Fahrzeug Feuer, der Star wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr soll der Brand so heftig um sich gegriffen haben, dass 50 Feuerwehrleute benötigt wurden, um ihn zu löschen — das Haus selbst sei unbewohnbar. Eine Bewohnerin wird von der Feuerwehr zitiert: "Wir sind am Leben, aber das ist es auch schon." "Annes Zustand ist zurzeit stabil", hieß es derweil in einem Statement, welches von 'People' veröffentlicht wurde. "Ihre Freund*innen und ihre Familie bitten um Gedanken und Gebete und darum, in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre zu wahren."

Beistand für Anne Heche

Anne Heches Ex-Freund Thomas Jane gab gegenüber 'DailyMail.com' indes zumindest teilweise Entwarnung: Man erwarte, dass die Schauspielerin den grauenhaften Unfall überleben werde. James Tupper, ein weiterer Ex-Partner, mit dem Anne einen gemeinsamen Sohn namens Atlas (13) hat, schrieb am Sonntag auf Instagram: "Wir schließen diese wundervolle Frau, Mutter und Schauspielerin in unsere Gedanken und unsere Gebete ein. Wir lieben dich." Anne Heche hat zudem noch einen 20-jährigen Sohn namens Homer, der aus ihrer Ehe mit dem Immobilienmakler Coleman Laffoon stammt.

Bild: Media Punch/INSTARimages.com