Allgemein | STAR NEWS

Keine Entwarnung: Anne Heche liegt im Koma

DE Showbiz - Verwirrung um Anne Heche (53), nachdem diese bei einem Autounfall am Freitag (5. August) schwer verletzt worden war. Nachdem es zunächst hieß, dass sich ihr Zustand stabilisiert habe, sind jetzt widersprüchliche Informationen ans Licht gekommen.

"Ihr Zustand ist nach wie vor kritisch"

Wir erinnern uns: Die Schauspielerin ('Sechs Tage, sieben Nächte') war mit ihrem Auto in ein Haus in Mar Vista, einem Stadtteil von Los Angeles, gerast. Dabei fing das Fahrzeug Feuer, der Star wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. "Annes Zustand ist zurzeit stabil", hieß es anschließend in einem Statement, welches von 'People' veröffentlicht wurde. "Ihre Freund*innen und ihre Familie bitten um Gedanken und Gebete und darum, in dieser schwierigen Zeit ihre Privatsphäre zu wahren." Doch jetzt hat sich ein anderer Sprecher der Darstellerin zu Wort gemeldet, und der klingt weniger optimistisch. "Ihr Zustand ist nach wie vor kritisch, sie liegt nach dem Unfall im Koma."

Ermittlungen gegen Anne Heche

Anne Heche habe "schwere Lungenverletzungen, die eine mechanische Beatmung erfordern, und Verbrennungen, die operativ behandelt werden müssen. Sie wird zurzeit im Grossman Burn Center behandelt." Annie Hernandez vom Los Angeles Police Department hat derweil gegenüber 'CNN' bestätigt, dass die Polizei Ermittlungen gegen die Schauspielerin wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss sowie Fahrerflucht aufgenommen hat. Man warte zurzeit noch auf die Ergebnisse einer Blutuntersuchung, dann werde der Fall der Staatsanwaltschaft übergeben.

Auf Videoaufnahmen, die 'TMZ' vorliegen, ist zu sehen, wie Annes Wagen zunächst gegen eine Garage kracht und dann davonfährt. Andere Bilder einer Tür-Kamera zeigen ihren Mini, wie er mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen durch eine Wohnstraße fährt. Kurz darauf soll sie dann in ein Haus gefahren sein, wobei das Auto in Flammen aufging und Anne Heche schwer verletzt wurde.

Bild: Abby Grant/Cover Images