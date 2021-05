Allgemein | STAR NEWS

Schweigen bei der Influencerin: Wo steckt Laura Müller?

DE Deutsche Promis - Warum herrscht bei Michael Wendlers (48, 'Sie liebt den DJ') Ehefrau seit Monaten Schweigen auf Social Media? Seit Ende Februar warten die 601.000 Follower auf Instagram vergeblich auf Neuigkeiten von Laura Müller (20). Dabei lief es doch vor nicht einmal einem Jahr noch prächtig für die Influencerin.

Eine Influencerin, die schweigt?

Wir erinnern uns: Laura räkelte sich Anfang 2020 auf dem deutschen 'Playboy'-Cover, war mit ihrem Liebsten in einer eigenen Doku-Soap zu sehen und angelte sich lukrative Werbeverträge. Sie und ihr Mann führten ein Leben in Saus und Braus unter der Sonne Floridas: Wir sahen, wie Laura ihrem Liebsten einen dicken Geländewagen zum Geschenk machte und beide in einer Luxusyacht herumschipperten. Zu Weihnachten packte Laura jeden Tag ein wertvolles Geschenk in ihrer Instagram Story aus, von Designerschuhen bis zu iPhones. Doch zu dem Zeitpunkt waren bereits Wolken im Paradies aufgezogen: Michael Wendler war als lautstarker Corona-Verschwörer in Deutschland in Ungnade gefallen, hatte bei Instagram Hausverbot und es war von Steuerschulden die Rede. Lauras Taktik: ignorieren. Doch es wurde still um die 20-Jährige. Dabei darf es rund um eine Influencerin eigentlich nicht still sein.

Spekulationen um Laura Müller

Seit Ende Februar gibt es keine Postings mehr auf Laura Müllers offiziellem Account. Selbst Michael Wendlers Erzfeind Oliver Pocher sorgt sich. In seinem Podcast 'Die Pochers hier!' spekuliert der Moderator und Comedian: "Entweder haben die sich verkrümelt und denen geht es richtig gut – oder Haus weg, Motorrad weg, alles weg. Vielleicht ist sie sogar in Deutschland und wir haben es noch gar nicht mitbekommen." Offenbar ist es 'Bild' gelungen, einen Insider aufzutun, der mehr weiß und vor kurzem mit dem Paar telefoniert haben will. An den Trennungsgerüchten sei nichts dran, beide seien nach wie vor in den USA, heißt es da. Von einer Krise zwischen dem Wendler und Laura Müller angeblich keine Spur. Und so geht das Rätselraten um die Funkstille weiter.

Bild: XAMAX/picture-alliance/Cover Images