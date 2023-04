Allgemein | STAR NEWS

Schwanger-Schock: Anne Wünsche verzweifelt über Familienzuwachs

DE Deutsche Promis - Mit diesem Posting will Influencerin Anne Wünsche (31) ihre Followerinnen nicht zur Nachahmung anregen: “F**K!!!“ schrieb sie zum Foto eines positiven Schwangerschaftstests. Und das bittere Fazit folgte auf dem Fuße: “Ich kann es nicht behalten.“

Anne Wünsche ist überfordert

Die YouTuberin aus Cottbus weiß, dass sie mit ihren drei Kindern jetzt schon alle Hände voll zu tun hat und sie nicht mehr leisten kann: “Es würde einfach nicht funktionieren und ich muss mir selbst eingestehen, dass das einfach nicht mein Leben wäre. Ich sehe mich in dieser Rolle nicht und ich wäre nicht glücklich damit. Niemals könnte ich allen gerecht werden“, gesteht sie. Anne lebt zusammen mit ihrem Freund, Synchronsprecher Karim El Kammouchi (34), ihrem gemeinsamen Sohn Sávio (9 Monate) sowie den Töchtern Miley (10) und Juna (7), die sie aus früheren Beziehungen mitgebracht hat. Schweren Herzens entschied sich Anne, das Kind nicht zu bekommen: “Es war/ist absolut keine leichte Entscheidung und ich weiß selbst nicht ganz damit umzugehen“, erklärte sie offen, und sie gestand, dass sie sich “beschissen“ fühlt. Obwohl sie schon ahnt, dass sie nicht nur auf Verständnis und Mitgefühl stoßen wird, will sie ihr Dilemma nicht verschweigen: “Ich sehe nicht ein, solch ein Thema zu verstecken, aus Angst vor der Reaktion.“

Zweiter Schwangerschaftsabbruch

2020 rang sie sich schon einmal zu einem Abbruch durch, nachdem sie von einer Affäre ungeplant schwanger wurde. “Ich bin nicht stolz drauf“, sagte sie 2021 auf YouTube. Mit ihrer offenen Art kommen nicht alle klar: Sowohl ihre Instagram-Fans als auch kritikfreudige Promis wie Oliver Pocher holten immer wieder gegen die ‘Berlin – Tag & Nacht’-Darstellerin aus. Auch ihre Entscheidung, ihre bisweilen freizügigen und provokaten Fotos statt auf Instagram künftig auf der Bezahlplattform OnlyFans anzubieten, kam nicht bei allen gut an, aber sie weiß, was sie will: “Ich rede mal wirklich Klartext mit euch: Habt ihr eine Ahnung, was man mit solchen Fotos verdienen kann?“, fragte sie in einer Instagram-Story. “Und dann habe ich angefangen, damit zu verdienen. Und Leute, ich bin wirklich offen und ehrlich… Ich möchte keine Summen nennen, aber man kann damit wirklich gut Geld verdienen.“ Wie auch immer die Reaktionen ausfallen – Anne Wünsche hat sich entschieden, in welche Richtung es für sie gehen soll.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress