„Was geht hier gerade ab?“ Bange Minuten für Anne Wünsche

DE Deutsche Promis - Die meisten Menschen fahren in den Urlaub, um sich zu erholen. Doch mit Erholung war es nicht weit her für Anne Wünsche (31). Auf Kreta erlebte die ehemalige 'Berlin — Tag & Nacht'-Darstellerin ein Erdbeben. Bange Minuten für die Influencerin.

Sorge um die Kinder

"Das ist auf jeden Fall die krasseste Urlaubserfahrung, die ich jemals gemacht hab", gestand der Star in einem Video, welches er am Sonntag (13. August) auf Instagram teilte. Anne habe erst einmal gar nicht richtig realisieren können, was gerade geschah. "Ich bin dann wach geworden und hab Karim angeguckt: ‘Was geht hier gerade ab?'" Sie hätten noch geschlafen, und auf einmal habe sich das Bett hin und her bewegt. Erst als sie auf eine Lampe in ihrer Ferienunterkunft schaute, die hin und her schwang, wurde ihr klar, was passiert war. "Dann wird dir langsam bewusst, was es war – ein ganz ganz merkwürdiges Gefühl, man hat richtig, richtig Schiss, da kommt richtig Panik. Was, wenn ein Nachbeben kommt, was wenn ein Tsunami ausgelöst wird?" Ihre ersten Gedanken galten dann auch ihren Kids und wie sie sie in Sicherheit bringt: "Wo renn ich hin?"

Anne Wünsche rechtfertigt sich

Mittlerweile weiß Anne Wünsche: Es handelte sich wohl nur um ein schwaches Beben, und das sei auf der Insel auch nicht weiter ungewöhnlich. Größere Schäden seien ebenfalls nicht entstanden. Natürlich gab es wieder mal Follower, die darauf hinwiesen, dass es ja viel schlimmer hätte kommen können. Das weiß Anne auch. "Das war nicht witzig!" schimpfte sie anschließend in ihrer Story. "Da sprach eher die Erleichterung aus mir, kein schweres Erdbeben erlebt haben zu müssen…Ich wollte mich keinesfalls lustig darüber machen, was manche Menschen erlebt haben."

Mittlerweile dürfte sich die Angst gelegt haben, denn am Montagmorgen postete Anne vom Flughafen: Drei Wochen Urlaub sind vorbei. Generell setzten sie, ihr Partner und ihre Kids diesmal eher auf Entspannung: "Unsere Urlaube waren immer sehr aktionsreich & wir waren viel unterwegs. Diesmal nicht, … und das ist auch ganz gut so. Die letzten Monate waren super anstrengend und die nächsten werden es auch. Da tut mal so eine Pause echt gut …" schrieb Anne Wünsche.

