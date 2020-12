Allgemein | STAR NEWS

“Schwach und traurig”: Wie krank ist Kader Loth?

DE Deutsche Promis - Fans sind in Sorge um Kader Loth (47). Vor kurzem hatte die Reality-Queen (‘Big Brother’) und Unternehmerin einen Clip auf Instagram hochgeladen, auf dem sie unter Tränen von ihrer Corona-Erkrankung berichtete. Dabei hatte sie doch eigentlich alle Empfehlungen zur Vermeidung einer Ansteckung befolgt: “"Obwohl ich extrem aufgepasst habe und ohne Maske die Wohnung nicht verlassen habe und auch Handschuhe getragen habe und auch zuhause alles noch mal desinfiziert habe, habe ich jetzt leider auch Corona."

"Corona, ich hasse dich!"

Kader ging es schon Ende November sehr schlecht. "Ich weiß nicht, ob ich übermorgen noch lebe und das macht mir Angst. Ob ich das schaffe, keine Ahnung", so der Star weiter. Mittlerweile wird Kader im Krankenhaus gepflegt, denn die erhoffte Besserung lässt weiter auf sich warten. Nachdem die Reality-Darstellerin am Freitag (4. Dezember) in einem Posting mit "Corona, ich hasse dich!" noch zusammenfasste, was die ganze Welt dieses Jahr denkt, gelang es 'Bild' am Montag, mit Kader zu sprechen. "Ich bin noch immer im Krankenhaus und fühle mich schwach und traurig. Der Virus ist hartnäckig in der Lunge. Der Husten schmerzt", so Kaders neuestes Update.

Kader Loths Hoffnung

Man kümmert sich jedoch intensiv um den Star, wie Kader Loth bestätigte: "Ich nehme jetzt Cortison, hänge auch weiterhin am Sauerstoffkabel. Auch kann ich nur unruhig schlafen. Außerdem wurde ein Abstrich gemacht, um festzustellen, ob ich weiterhin ansteckend bin. Ich hoffe, in den nächsten Tagen ohne Sauerstoffhilfe auszukommen." Diese Hoffnung teilen auch ihre Fans und 159.000 Follower. Gute Besserung weiterhin, Kader Loth!