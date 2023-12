Allgemein | STAR NEWS

Kader Loth: Spontan für den ESC beworben

DE Deutsche Promis - Kader Loth (50) schmiedet große Pläne. Gerade hat die Reality-Ikone eine neue Single aufgenommen, und die findet sie selbst so gut, dass sie sich gleich zu Höherem berufen fühlte: Sie will mit dem Song 'Diva' Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten.

"Es ist ein Ohrwurm"

Nun kann es für sie ja schon einmal nicht schlimmer kommen als dieses Jahr, als Deutschland mit den Metal-Recken von Lord of the Lost — nicht zum ersten Mal — den letzten Platz belegte. Im RTL-Interview plauderte die einstige Dschungelcamperin aus, was den Ausschlag gab, sich beim deutschen Vorentscheid zu bewerben. Es war wohl eine Spontanentscheidung: "Die Idee, beim ESC mitzumachen, kam mir spontan, als ich diesen tollen Song aufgenommen habe… Es ist ein Ohrwurm, mit dem sich, glaube ich, auch viele Frauen identifizieren können. Und warum soll ich damit nicht auf der ganz großen Bühne auftreten?" Bevor sie diese ganz große Bühne betreten kann, muss Kader allerdings noch das ein oder andere kleine Hindernis überwinden. So gibt es allein für den Vorentscheid eine Menge Formulare auszufüllen, und sie muss per Video beweisen, dass sie wirklich singen kann.

Kader Loth hofft auf gute Nachrichten

"Ich habe mich vor acht Wochen beworben", so eine hoffnungsvolle Kader Loth. "Bisher habe ich noch keine Absage bekommen. Im Januar erfahre ich dann, ob ich unter denjenigen bin, die auftreten dürfen.“ Ihr selbst sei in den letzten Jahren aufgefallen, dass einige der Auftritte beim ESC "ganz schön mutig" waren. "Und wenn die es können, warum soll es dann eine Kader Loth nicht schaffen?" so die umwerfende Logik des ambitionierten Popstars. "Was hat zum Beispiel eine Conchita Wurst, was ich nicht habe?"

Pläne schmiedet Kader zurzeit ohnehin eine Menge. Erst vor Kurzem berichtete sie 'Promiflash', dass ihr Mann Isi beim Samenspenden war, denn den Kinderwunsch haben beide immer noch nicht so ganz begraben."Irgendwann, wenn wir eine Leihmutter finden, werden die Samen aufgetaut", so Kader Loth, die hoffentlich bei ihren ganzen Projekten noch Zeit für die Familiengründung findet.

