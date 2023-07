Allgemein | STAR NEWS

Pietro Lombardi: Nicht nur sein Gesang bringt Geld ein

DE Deutsche Promis - Der Promi von heute verlässt sich nicht nur auf eine Einnahmequelle. Singen oder Schauspielern allein reicht nicht mehr — viele schaffen sich weitere Standbeine, und machen damit guten Umsatz. So wie Pietro Lombardi (31).

Viele Standbeine, guter Umsatz

Der ist zurzeit auf großer Arena-Tour, spielt teilweise vor Zehntausenden. Klar, dass der Sänger ('Phänomenal') damit ordentlich Kohle macht. Doch in einer Frage- und Antwortstunde auf Instagram berichtete der Star nach Frage eines Fans jetzt von weiteren Einnahmequellen. Es sei "immer unterschiedlich", was gerade das meiste Geld einbringe, erklärte Pietro, und es komme auf die Saison an. Jedoch seien Musik, Touren und Konzerte nach wie vor sein wichtigstes Standbein, gefolgt von eigenen Produkten. So hat der Musiker unter anderem bereits ein Kinderbuch auf den Markt gebracht sowie ein eigenes Eis und eine Cola. Fans konnten auch eine Klamottenkollektion erwerben.

Pietro Lombardi will nicht für Werbung stehen

Zudem ist Pietro Lombardi häufig im TV zu sehen, auch dadurch wird ihm ein regelmäßiges Einkommen beschert — zum Beispiel als Juror bei 'Deutschland sucht den Superstar', der Show, mit der er einst seine Karriere startete. Anschließend listete Pie noch "Kampagnen und Jahresdeals" als Umsatzquelle auf. Doch auch als Influencer ist er im Geschäft. Gelegentlich präsentiert er seinen zwei Millionen Followern Produkte auf Instagram, wird dafür bezahlt.

Schon vor vier Jahren hatte er in seiner Story verkündet, dass er diese Art der Werbung aber ganz bewusst auswähle. "Wie ihr wisst, bin ich dafür bekannt, nur ganz wenig Werbung auf meiner Seite zu machen, und wenn, dann nur coole Sachen, nicht für so einen komischen Tee oder für was weiß ich…Natürlich wäre das leicht verdientes Geld für mich, aber die Seite Pietro (Lombardi) steht nicht für Werbung."

