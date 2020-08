Allgemein | STAR NEWS

Schmerzhafter Abschied: Sarah Connor trauert um Hündin Nala

DE German Stars - 12 1/2 Jahre war Nala ihre treue Begleiterin, jetzt ist die Hündin von Popstar Sarah Connor (40) gestorben. "Nala ist letzte Nacht nach 12,5 Jahren an meiner Seite von uns gegangen", teilt die Sängerin die traurige Nachricht ihren Fans in ihrer Instagram Story mit.

Sarah Connor wünscht Nala eine gute Reise

Mit einem weiteren Foto von Nala verabschiedet sich die vierfache Mutter von ihrer geliebten Hündin. "Nala. Du wirst mir so fehlen, meine Kleine. Fast 13 Jahre hast du mich begleitet, mich beschützt, meine Kinder bewacht und auf Spaziergängen zusammengehalten, mich getröstet und so viel mit mir erlebt", so Sarah Connor. Das Bellen der Hunde-Dame fehle ihr jetzt schon. "Und allen anderen hier auch. Gute Reise", wünscht sie dem Vierbeiner abschließend.

Zahlreiche Fans kommentierten den Post anschließend und reagierten mit Empathie und verständnisvollen Worten.

Halt und Kraft spendet die Familie

Trost spendet Sarah jetzt sicherlich ihre große Familie: Mit dem Natural-Frontsänger Marc Terenzi, von dem sie sich vor 10 Jahren scheiden ließ, hat die Musikerin zwei Kinder. 2017 heiratete sie ihren Manager Florian Fischer, mit dem sie nochmals zwei Kinder bekam. Und obwohl Sarah Connor ihre Familie eigentlich aus dem Rampenlicht hält, hat sie in letzter Zeit doch ab und an Fotos ihrer Sprösslinge gepostet.