Unfall im Schnee: Sarah Connor hat sich im Ski-Urlaub verletzt

DE Deutsche Promis - Sarah Connor (42) reiste in die Alpen, um den Jahreswechsel mit ihrer Familie zu feiern und natürlich um skizulaufen. Doch dabei stürzte die Sängerin ('Wie schön du bist') – nun trägt sie eine Schiene am Bein und lässt die Skier stehen.

Sarah Connor sah rot

Am Samstagmorgen (31. Dezember) schwärmte Sarah noch auf Instagram: "Wir genießen unsere Auszeit im Schnee in Obertauern! Weil's beim Ski-Opening-Konzert so schön war, sind wir ganz spontan noch mal zurückgekommen! Endlich Family-Time!" Das Unglück geschah, als Sarah dann versehentlich auf eine rot markierte Piste fuhr, die eher für Fortgeschrittene geeignet ist. Während Sarah sich zu ihrem Unfall bislang noch nicht geäußert hat, verriet Tochter Summer Terenzi (16) auf Instagram, was geschehen war. In einem Insta-Video ermunterte sie ihre Mutter am Silvesterabend, davon zu erzählen: "Soll ich hier jetzt meine Diagnose sagen? Mein Kreuzband ist gerissen, mein Meniskus und mein Innenband im Knie habe ich mir angerissen", berichtete Sarah, die ihr Missgeschick mit der falschen Piste offenbar mit Humor nahm und noch lachen konnte. So hat die vierfache Mutter eben noch mehr Zeit für ihre Kinder.

Sarah und ihre Schwestern

Ein echtes Familien-Event war auch die Hochzeit von Sarahs Schwester Lulu (30) im vergangenen Jahr, bei der die gesamte Familie zusammengekommen war – Sarah hat vier Schwestern und drei Brüder. Gemeinsame Bilder von ihr und ihren Geschwistern sieht man jedoch kaum, darum freuten sich die Fans über einen Schnappschuss, den Mutter Soraya Lewe (64) in ihrem ganz persönlichen Jahresrückblick postete: "Meine wunderschönen Töchter", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie neben Sarah, Braut Lulu und Marisa (36) zu sehen ist. Leider fehlen da noch zwei Schwestern - Anna-Maria Ferchichi (41), die Ehefrau von Rapper Bushido, und Küken Valentina (26). Lobende Kommentare gab es allemal: "Wie die Mutter, so die Kinder" und "Die Mama hat beste Gene vererbt" hieß es zu dem Bild, das Sarah Connor im Kreise ihrer Lieben zeigte.

Bild: Daniel Bockwoldt/picture-alliance/Cover Images