FAMILIE

Schlaf Kindchen, schlaf!

Bei der Frage nach dem Namen des Neugeborenen hören Eltern meist die Frage nach dem Schlafen. Das Klischee von müden Eltern im ersten Lebensjahr des Kindes und nicht selten auch darüber hinaus ist ja keine Fantasie. Der Kindsschlaf ist so verschieden wie die Kinder selbst. Und begleitet von den gern genannten „Phasen“ in der Entwicklung der Kinder sind auch die Schlafphasen und -probleme sehr verschieden und unvorhersehbar. Säuglinge lernen kurz nach der Geburt zunächst einmal den Tag- und Nacht-Rhythmus kennen. So erleben viele Eltern Nächte, in denen ihr Baby mitten in der Nacht hellwach ist und spielt anstatt zu schlafen oder ohne erkennbaren Grund weint und sich nicht beruhigen lässt. Bemerkenswert ist, dass Erwachsene den Schlaf als Erholung nutzen und ihre Energiereserven für den nächsten Tag aufladen. Dagegen ist der Schlaf von Kindern ein wesentlicher Teil in ihrer Entwicklung. Sie wachsen, ihr Gehirn reift und ihr Nervensystem bildet sich aus. Kein Wunder also, dass der Schlaf so wichtig ist für Kinder. Ob in der Nacht oder am Abend – ein schnelles Einschlafen hilft beim Durchschlafen. Dafür gibt es eine Vielzahl an Ritualen. „Ich empfehle Eltern oft, auf die sogenannte Schlafhygiene ihres Kindes zu achten. Dazu gehört die Schlafumgebung, der Schlafrhythmus und die Einschlafrituale“, so Pädagogin, Autorin und Fisher-Price Expertin Uta Reimann-Höhn. „Dies ist von Kind zu Kind verschieden. Einige Kinder schlafen lieber im eigenen Bett, andere möglichst nah bei ihren Eltern. Manche Kinder brauchen auch am Tag häufig Schlafphasen, um auch in der Nacht gut zur Ruhe zu kommen. Viele Babys lassen sich vom Gesang ihrer Mutter oder ihres Vaters beruhigen oder nehmen einen Schnuller oder ein Kuscheltuch um einzuschlafen. Auch die Lichtverhältnisse im Schlafraum des Kindes können eine Rolle spielen. Einige Kinder haben Angst im Dunklen. Ihnen geben Nachtlichter Sicherheit und Orientierung im Raum und sorgen so für einen besseren Schlaf“. Das 3-in-1 Traumbärchen Mobile oder das Schlummer- und Leuchtseepferdchen von Fisher-Price können hier helfen. Die Musik wirkt als Ergänzung zudem beruhigend. Die große Herausforderung für Eltern ist meistens der eigene Schlafmangel, denn ob jung oder alt, zu wenig Schlaf schlägt auf die Stimmung. Umso wichtiger ist es daher, sich in besonders schwierigen Zeiten Hilfe zu holen. Wer mit Vorlesen, Vorsingen, Spieluhr und Kuscheltuch nicht weiterkommt, kann sich bei seiner Hebamme oder dem Kinderarzt beraten lassen oder sich, wenn möglich, mit Unterstützung von Freunden und Familie am Tag Ruhephasen ohne Kind ermöglichen. Und eins ist sicher: ein Kinderlachen am Morgen macht jede noch so kurze Nacht schnell wieder gut.

3-in-1 Traumbärchen Mobile (ab 0 Monate)

Das 3-in-1 Traumbärchen Mobile „wächst“ mit dem Baby. Zu Beginn ist es ein Mobile fürs Kinderbett mit einer Lichtershow aus Sternen und drei beruhigenden Melodien. Darüber hinaus kann es aber auch zu einer Spieluhr mit Projektionen, die für erweiterten Gebrauch außerhalb des Kinderbetts auf einen Tisch gestellt werden kann, oder zu einem Buggy-Mobile zum Mitnehmen für unterwegs umfunktioniert werden. Drei kuschelig weiche Schmetterlingsbärchen am Mobile beruhigen und unterhalten das Baby. Zur Förderung der visuellen Fähigkeiten wird eine beruhigende Lichtershow aus Sternen an Decke und Wände projiziert. Für ältere Babys und Kleinkinder lässt sich das 3-in-1 Traumbärchen Mobile ganz einfach in eine Spieluhr mit Projektionen zur Verwendung auf einem Tisch umbauen oder als Buggy-Mobile benutzen. Am Buggyhimmel befestigt, ist das Mobile auch unterwegs immer griffbereit.

Schlummer- und Leuchtseepferdchen (ab 0 Monate)

Das kuschelig weiche Schlummer- und Leucht-Seepferdchen trägt durch das sanfte Licht, die Gute-Nacht-Lieder, die klassischen Melodien oder die angenehmen Meeresgeräusche zum Beruhigen von Babys bei. Es werden ca. 5 Minuten lang Musik oder Geräusche gespielt.