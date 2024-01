Allgemein | STAR NEWS

Schlägerei an Silvester: Schauspieler Ian Ziering gerät mit Bikern aneinander

DE Showbiz - Ian Ziering (59) legte sich an Silvester mit einer Gruppe von Motorradfahrern an. Der Schauspieler 'Beverly Hills, 90210' beschwerte sich auf Instagram über die zunehmende Aggression, die man auf amerikanischen Straßen sehen würde.

Schlägerei auf dem Hollywood Boulevard

‘TMZ’ hatte Videoaufnahmen von dem Vorfall veröffentlich. Demnach stieg der Star auf dem Hollywood Boulevard aus seinem Auto aus und schubste eine Person auf einem motorisierten Minibike vor sein Fahrzeug, als sie im Verkehr warteten. Daraufhin wurde er von vier weiteren Bikern umringt und eine Schlägerei begann. Der Amerikaner rannte dann weg, die Biker hinter ihm her, aber es gelang ihm, sich zu befreien. Danach tröstete er seine zwölfjährige Tochter Mia, die die ganze Zeit im Auto gesessen hatte und den Vorfall mitbekommen hatte. Am Montag (1.Dezember) nahm der Star dann auf Instagram zu dem "alarmierenden Vorfall" Stellung.

Ian Ziering wurde "aggressiv angegangen"

"Während ich im Verkehr feststeckte, wurde mein Auto von einem dieser Fahrer aggressiv angegangen, was zu einer beunruhigenden Konfrontation führte. Um den Schaden zu begutachten, stieg ich aus meinem Auto aus. Diese Aktion eskalierte leider zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der ich mich schützen konnte", beschrieb Ian Ziering seine Version des Vorfalls und lieferte den Kontext für das Videomaterial. "Ich bin erleichtert, dass meine Tochter und ich unversehrt sind, aber der Vorfall hat mich zutiefst beunruhigt über die wachsende Dreistigkeit solcher Gruppen, die die öffentliche Sicherheit und den Frieden stören." Der Darsteller betonte, dass es "inakzeptabel" sei, dass Gruppen von Bikern sich frei als Hooligans aufführen könnten, und forderte die Behörden auf, mehr zu tun, um solche Vorfälle zu verhindern. Er schloss seinen Beitrag mit den Worten: "Ich bin dankbar für die Unterstützung meiner Familie, Freunde und Fans in dieser Zeit. In schwierigen Momenten wie diesen sind die Stärke und der Zusammenhalt unserer Gemeinschaft am wichtigsten. Frohes neues Jahr." Laut ‘TMZ’ wird sich die Polizei nun des Vorfalls um Ian Ziering annehmen.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com/Cover Images