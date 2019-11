Allgemein | STAR NEWS

‘Beverly Hills, 90210′-Star Ian Ziering: Alles aus mit seiner Erin

DE Showbiz - Ian Ziering (55) hatte seine Liebste, Erin, im Mai 2010 geheiratet. Doch das gemeinsame Glück der beiden hat nun ein jähes Ende gefunden, wie Ian selbst auf Instagram am Donnerstag (31. Oktober) bekannt gab. Böses Blut fließe zwischen ihnen aber nicht und die Harmonie zu wahren sei ihnen wichtig.

Kein einziges böses Wort

So schrieb der Darsteller auf der Social-Media-Plattform: "Schweren Herzens muss ich euch sagen, dass Erin und ich uns getrennt haben. Mit unseren hektischen Arbeitsplänen könnten wir nicht beschäftigter sein, und haben uns deshalb im Laufe der letzten Jahre auseinandergelebt. Sie ist eine der unglaublichsten Frauen, die ich je getroffen habe, und die beste Mutter unserer Kinder." Ian und Erin haben die beiden Töchter Mia (8) und Penna (6).

Ian Ziering will keine Fake News lesen

Gleichzeitig stellte Ian auch Berichte der Boulevardpresse richtig, die vor seinem Statement eine ganz andere Version der Trennungsgeschichte veröffentlicht hatten: "Es ist mir auch zu Ohren gekommen, dass Berichte geschrieben wurden, die eine Situation aufbauschen, die schlicht nicht aufregend ist. Jedes Zitat, das mir zugeschrieben wird, ist komplett erfunden und von Hatern in die Welt gesetzt worden, um unsere Intention zu untergraben, weiterhin in einem gutem Verhältnis zueinander zu stehen, unsere Töchter zu erziehen und ein gutes Beispiel für erfolgreiche, getrennte Eltern zu sein. Wir bitten euch, unsere Privatsphäre zu respektieren, damit wir uns auf das konzentrieren können, das gerade für uns am wichtigsten ist: unsere Töchter."