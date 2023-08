Allgemein | STAR NEWS

Scheut kein Tabu: Cathy Hummels bereitet sich auf den Tod vor

DE Deutsche Promis - Cathy Hummels (35) denkt auch schon an ein Leben ohne sie. Für viele ist der eigene Tod ein Tabuthema, das man schnell wegwischt, aber für die Bayerin ist es wert, sich damit zu beschäftigen und auch keine Angst zu haben.

So soll der Grabstein aussehen

Auf Instagram präsentierte die Ex-Frau von Kicker Mats Hummels (34) ihre Vorstellung eines Steins, der ihr Grab schmücken soll, und die Farbe war dann auch nicht überraschend. Mit Schwarz kann man der Mutter eines fünfjährigen Sohnes nicht kommen! "Wenn es mich trifft, dann wünsche ich mir einen rosafarbenen Grabstein. Cathy-like eben", schrieb die Moderatorin auf Instagram. Die Beschäftigung mit dem eigenen Ableben sei wichtig. "Ich versuche den Tod als Krönung des Lebens zu betrachten." Mit dieser Einstellung lässt es sich auch besser leben.

Cathy Hummels will ihr eigenes Ding machen

Denn so bekommt das Leben auch seinen eigenen Wert. "Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man sein Ding macht, sein eigenes Leben lebt." Schließlich lebe man nur einmal. Diese Einstellung teilt sie auch mit ihrem Bruder Sebastian Fischer, der sich mit seinem Partner den großen Wunsch eines eigenes Kindes erfüllt hat. Das Paar hat viel Geld für eine amerikanische Leihmutter ausgegeben. Cathy Hummels hatte jemanden kennengelernt, der durch eine Agentur zum Kinderglück fand. Das hatte sie schnell weitergegeben und so konnte ihr Bruder zu seinem 40. Geburtstag seinen Sohn in den Armen halten. Gegenüber 'RTL' freute sich die Schwester: "Für mich fühlt es sich schön an, denn ich habe meinen Bruder noch nie so glücklich gesehen." Aber natürlich gibt es auch Kritiker*innen, die ihre Meinung zu Leihmutterschaft haben und sie im Internet kundtun. Für die hat Cathy Hummels nur eine Warnung: "Zerstör kein fremdes Glück."

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images